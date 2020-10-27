В Украине резко выросла цена на газ

В ноябре "Нафтогаз Украины" поднимает тарифы для бытовых потребителей сразу на треть. За один кубометр придется платить 6 гривен 33 копейки. Об этом говорится на в сообщении на сайте компании.

Тарифы на газ в Украине

Цена на природный газ для клиентов "Нафтогаза" станет больше на 34,7 процента. Это если сравнивать с октябрьскими тарифами. При этом в стоимость не входит транспортировка газа. За нее потребителям придется платить дополнительно.

Не исключено, что это не последнее повышение тарифа. В НАК ранее предупредили, что с началом отопительного сезона спрос на природный ресурс растет. Вместе с ним поднимается и цена на газ для конечного потребителя.

Именно это и стало причиной роста тарифа в этот раз, уверяют в "Нафтогазе". Там утверждают, что оптовая цена на газ значительно выросла.

Не почувствуют на себе подорожания те, кто раньше подключил тариф "Годовой". Для них цена в течение 12 месяцев с момента подписания контракта будет фиксированной. Например, в октябре это было 5 гривен 24 копейки за кубометр. Если подключить этот тариф в ноябре, то платить в месяц придется уже 6 гривен 45 копеек за кубометр.

Напомним, что "Нафтогаз" — сейчас одна из самых крупных газоснабжающих компаний в Украине.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, чем могут обернуться для "Нафтогаза" миллиардные убытки.

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