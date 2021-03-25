В Украине резко вырастут цены на газ: новые тарифы

Уже в апреле в Украине вырастет цена на голубое топливо для бытовых потребителей. Стоимость годового тарифа на газ с 1 апреля 2021 года составит от 7,4 до 8 гривен за кубический метр. Об этом сообщается в материале издания "Левый берег".

Фото: Униан

Согласно информации государственной компании НАК "Нафтогаз", тариф на газ, по которому компания будет продавать голубое топливо будет одинаковой для клиентов и для компании "Йе Энергия". Это означает, что разница в цене на газ может возникнуть только из-за "маржи".

Проще говоря, с 1 мая 2021 года по годовому продукту цена на газ в Украине составит от 7,4 до 8 гривен за кубический метр. Компания "Йе Энергия", которая сегодня занимается поставками природного газа для украинского населения подписала с НАК "Нафтогаз Украины" соглашение о закупке голубого топлива по рыночной цене.

Энергетический эксперт Геннадий Рябев высказал мнение о том, что стоимость газа будет зависеть от того, останется ли в списке предоставляемых услуг месячный тариф топливо, либо же Кабинет министров обяжет всех участников рынка переходить на годовой пакет.

В таком случае цена на газ будет сложной в прогнозировании из-за того, что пока неизвестно, каким образом тарифы будут рассчитываться. Некоторые собеседники в украинском правительстве сообщают, что годовой тариф на газ не будет превышать цену в 6,99 гривны за кубический метр. Стоит отметить, что тариф на газ мог бы быть и ниже, так как летом стоимость одного кубометра голубого топлива может составить и 4 гривны.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что "Новая почта" ввела новые тарифы.

Читайте также, что будет с тарифами на тепло и воду.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!