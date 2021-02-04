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В Украине резко повысят тарифы на свет: цена может вырасти в два раза

Подорожание планируют уже на апрель

сегодня, 11:50
Автор:

Гриниченко Дима

В Украине уже весной планируется резкое подорожание цен на электроэнергию. Некоторым придется платить на тысячи гривен больше. Повышение тарифов в правительстве планируют уже на апрель 2020 года. О том, как может подорожать электроэнергия в нашей стране сообщает издание "Обозреватель".

В Украине резко повысят тарифы на свет: цена может вырасти в два раза

Счетчик. Фото: Скриншот

Сообщается, что до конца отопительного сезона в Украине тарифы пересматривать не будут, однако уже с апреля стоит ожидать резкого подорожания. Отмечается, что один из вариантов предусматривает двойное повышение тарифов для потребителей, которые используют больше 300 кВт в час в месяц.

Источники сообщают, что сейчас власти рассматривают несколько сценариев повышения тарифов на электроэнергию. Стоит заметить, что если раньше поднимали общий тариф для всех потребителей, то в этот раз повышением не хотят задеть бедные слои населения.

Изначально обсуждался вариант повышения общего тарифа на 2 гривны, однако сейчас на этот счет существуют серьезные опасения, особенно после тарифных протестов, которые прошли в январе. 

Глава комитета ЖКХ общественного совета при КГГА Олег Попенко заявил, что власти не планируют менять тариф с 1 апреля для тех, кто потребляет больше 300 кВт в час, однако за каждый следующий месяц придется платить 3,42 гривны.

Он объяснил подорожание электроэнергии тем, что у государства накопились огромные долги по зеленой энергетике, которые уже достигают 15-20 миллиардов гривен. 

Попенко сказал, что выплату долгов хотят переложить на плечи граждан.

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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-snova-povyisyat-tarifyi-na-elektroenergiyu-kto-zaplatit-na-tyisyachi-bolshe.htm?_gl=1*jv7l12*_ga*OTA5NTcwNDk2LjE2MTEzMTg1Mjk.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxMjQxNTUyMi4yOS4xLjE2MTI0MTc4NjQuMA..&_ga=2.187089184.9648
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