В Украине резко повысят тарифы на свет: цена может вырасти в два раза

В Украине уже весной планируется резкое подорожание цен на электроэнергию. Некоторым придется платить на тысячи гривен больше. Повышение тарифов в правительстве планируют уже на апрель 2020 года. О том, как может подорожать электроэнергия в нашей стране сообщает издание "Обозреватель".

Счетчик. Фото: Скриншот

Сообщается, что до конца отопительного сезона в Украине тарифы пересматривать не будут, однако уже с апреля стоит ожидать резкого подорожания. Отмечается, что один из вариантов предусматривает двойное повышение тарифов для потребителей, которые используют больше 300 кВт в час в месяц.

Источники сообщают, что сейчас власти рассматривают несколько сценариев повышения тарифов на электроэнергию. Стоит заметить, что если раньше поднимали общий тариф для всех потребителей, то в этот раз повышением не хотят задеть бедные слои населения.

Изначально обсуждался вариант повышения общего тарифа на 2 гривны, однако сейчас на этот счет существуют серьезные опасения, особенно после тарифных протестов, которые прошли в январе.

Глава комитета ЖКХ общественного совета при КГГА Олег Попенко заявил, что власти не планируют менять тариф с 1 апреля для тех, кто потребляет больше 300 кВт в час, однако за каждый следующий месяц придется платить 3,42 гривны.

Он объяснил подорожание электроэнергии тем, что у государства накопились огромные долги по зеленой энергетике, которые уже достигают 15-20 миллиардов гривен.

Попенко сказал, что выплату долгов хотят переложить на плечи граждан.

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