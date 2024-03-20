В Украине разрабатываются законы для лишения артистов почетных званий

Сейчас в Украине обсуждаются два рабочих законопроекта, направленных на внедрение механизма лишения почетных званий артистов, предавших государственные интересы.

Председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, Никита Потураев, в интервью во время телемарафона, объявил о наличии двух законопроектов, направленных на регламентацию этого вопроса. Инициативы включают в себя предложения от Потураева и народного депутата Владимира Вятровича, которые призваны уточнить механизмы потери почетных званий в случае признания артиста виновным в государственной измене или коллаборационизме.

Суть законопроектов состоит в автоматизации процесса лишения званий, основанного на вердиктах суда. Таким образом, при вынесении судом окончательного приговора о государственной измене, процедура лишения почетных званий, таких как народный артист Украины или заслуженный артист Украины, будет проходить автоматически, требуя только подписи от Президента страны.

Этот шаг подчеркивает намерение Украины защитить национальное культурное наследие и отмечать вклад только тех артистов, которые действительно заслуживают признания и уважения со стороны государства и общества. Он ставит четкие критерии, по которым лицо может быть лишено почетных званий, обеспечивая прозрачность и справедливость процесса.

Законопроекты еще должны пройти ряд процедур для официального принятия и внедрения, однако их обсуждение уже сейчас вызывает значительный общественный резонанс. Они свидетельствуют о стратегических изменениях в культурной политике Украины, ориентированных на защиту национальных ценностей и демонстрацию нулевой толерантности к измене.

Украинских артистов смогут лишить почетных званий

"Санкции не лишают, нужно иметь законодательство, которое четко говорит, что вот приговор суда... и это автоматически лишает. Президенту остается только подписать указ", — отметил Потураев.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что Регина Тодоренко, певица и телеведущая, уроженка Одессы, получила гражданство Российской Федерации. Это решение артистки вызвало широкий резонанс и обсуждение, особенно учитывая ее украинские корни.

Кроме того, бывшая украинская певица Таисия Повалий не так давно цинично заявила, сообщив, кем себя называет. Оказалось, что эта поклонница Путина, родившаяся в Киевской области, теперь стала пропагандисткой его преступной политики, называет себя "русской украинкой" .