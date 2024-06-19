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В Украине разоблачена самая большая взятка в истории страны: детали

Правоохранители разоблачили схему легализации более 21 миллиона евро

сегодня, 16:37
Автор:
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Черновалова Кристина
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили огромную коррупционную схему. 21 миллион евро был незаконно отмыт бывшим главой Государственной фискальной службы Украины Романом Насировым и лицами, связанными с ним. Разоблачение стало одним из самых больших случаев коррупции в истории независимой Украины.

В Украине разоблачена самая большая взятка в истории страны: детали

Правоохранители разоблачили схему легализации более 21 миллиона евро

Известно, что в декабре 2015 года до марта 2016 года, с помощью находившегося рядом с Романом Насировым лица было перечислено более 13 миллионов евро на счета компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эти средства были получены в качестве взятки от владельца агрохолдинга за возмещение НДС. С мая 2017 по апрель 2018 эти средства были использованы для покупки недостроенного жилищно-офисного комплекса в центре Киева, который позже продолжил приносить доходы по аренде и продаже недвижимости.

В Украине разоблачена самая большая взятка в истории страны: детали - фото 2

В конце 2023 года был арестован 81 объект недвижимости, принадлежавший тестю Насирова, строительному предпринимателю Александру Глимбовскому, замешанному в схемах легализации средств. По данным следствия, дополнительные 7,9 миллиона евро были "отмыты" из-за купли-продажи и агентских соглашений в разные периоды с 2017 по 2018 год.

О подозрении сообщили: близкому лицу экспредседателя ГФС и его советнику. В настоящее время принимаются меры по установлению обстоятельств легализации последней части взятки в размере 5,5 миллиона долларов и причастных к этому лиц.

Напомним, дело в отношении бывшего главы ГФС Насирова и его советника было направлено в суд в мае прошлого года. Насиров был под стражей с 31 октября 2022 года. В мае этого года за него внесли залог на сумму более 55 миллионов гривен



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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/06/19/715439/
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