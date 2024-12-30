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В Украине рассказали, чем важны священники и почему их забронировали от призыва

Правительство разрешило бронировать от призыва на фронт священников

30 декабря 2024, 15:44
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Ткачик Олеся

Решение о бронировании священнослужители считает абсолютно правильным, но запоздалым доктор философии Роман Соловий. По его словам, следует учитывать ту роль, которую играют церкви в поддержании моральных основ общества, и их социальное служение наиболее уязвимым в условиях войны категориям общества, что по многим направлениям компенсирует слабость государства и ограниченность его финансовых возможностей. Необходимо упомянуть и ту огромную работу, которую делают церкви, священнослужители, богословы по адвокации украинского дела на международной арене, почти всегда за свой счет и без привлечения государственных ресурсов, добавил эксперт.

В Украине рассказали, чем важны священники и почему их забронировали от призыва

Мобилизация в Украине

По словам эксперта, разочаровывают многочисленные оскорбительные и разгневанные посты критиков этого решения, которые явно манипулируют и искажают его суть. Часть этих заявлений обусловлена всеобщим невежеством в религиозных делах, государственно-церковных отношениях, механизмах реализации решения.

При этом Соловий не сомневается в том, что ДЭСС разработает профессиональные и взвешенные критерии, которые закроют возможность для мошенничества и злоупотребления этим решением псевдорелигиозными организациями.

"И последнее, я бы посоветовал нашим секуляристам, устроившим целую кампанию обесценивания решения о бронировании, немного сбавить градус в высмеивании и унижении украинских церквей, к которым принадлежит большинство граждан Украины. А также изучить опыт западных демократических стран по этому поводу (в США пасторы и семинаристы были законодательно исключены из призова еще со времен Гражданской войны, в Великобритании даже во времена массовых мобилизаций Первой мировой не прибегали к призыву священнослужителей, примеры можно продолжить)", — подчеркнул он. эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что правительство Украины упростило правила бронирования для военнообязанных священнослужителей и признало религиозные организации критически важными для функционирования страны.




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Источник: https://www.facebook.com/roman.soloviy/posts/pfbid02T7TrkmTZHAKm3gpQPP1Ui2aHv3Kbg92Gk2YS9XkBQSEggRq7TfHofJP2V6ixCo31l
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