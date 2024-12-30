В Украине рассказали, чем важны священники и почему их забронировали от призыва

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Ткачик Олеся
Решение о бронировании священнослужители считает абсолютно правильным, но запоздалым доктор философии Роман Соловий. По его словам, следует учитывать ту роль, которую играют церкви в поддержании моральных основ общества, и их социальное служение наиболее уязвимым в условиях войны категориям общества, что по многим направлениям компенсирует слабость государства и ограниченность его финансовых возможностей. Необходимо упомянуть и ту огромную работу, которую делают церкви, священнослужители, богословы по адвокации украинского дела на международной арене, почти всегда за свой счет и без привлечения государственных ресурсов, добавил эксперт.
Мобилизация в Украине
По словам эксперта, разочаровывают многочисленные оскорбительные и разгневанные посты критиков этого решения, которые явно манипулируют и искажают его суть. Часть этих заявлений обусловлена всеобщим невежеством в религиозных делах, государственно-церковных отношениях, механизмах реализации решения.
При этом Соловий не сомневается в том, что ДЭСС разработает профессиональные и взвешенные критерии, которые закроют возможность для мошенничества и злоупотребления этим решением псевдорелигиозными организациями.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что правительство Украины упростило правила бронирования для военнообязанных священнослужителей и признало религиозные организации критически важными для функционирования страны.
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