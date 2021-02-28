В Украине распространяют фальшивые деньги - схема распространения

В Украине участились случаи распространения поддельной валюты. Об этом рассказал председатель правления одного из банков Василий Невмержицкий.

Фальшивые деньги: в Украине распространяют подделки - детали. Фото: ytimg.com

По его словам, фальшивые деньги продают в интернете. Сначала их сознательно покупают граждане, а потом расплачиваются этой валютой в маленьких магазинах. Чаще всего встречаются фальшивые купюры номиналом 500 гривен.

Обычно подделку продают за 20% от номинала.

Часто продавцы фальшивой валюты утверждают, что поддельные деньги трудно отличить от настоящих. Кроме того, их может принимать терминал. На самом деле настолько качественных подделок очень мало, передает Василий Невмержицкий.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова также подтверждает эти слова.

"Обычно качество поддельных банкнот значительно хуже, чем у настоящих. Но иногда распознать фальшивку бывает достаточно сложно", — объясняет Елена.

Однако это граждан не останавливает. Покупают фальшивую валюту обычно через Telegram-каналы. Распространяют деньги несколькими способами: Новой почтой или оставляют в четко определенном месте, где покупатель их забирает.

Однако фальшивки легко распознать с помощью специальной банковской техники.

Напомним, что представители Mastercard сообщили, станет ли биткоин полноценным платежным инструментом. По мнению экспертов, биткоин, хотя и слывет самой известной (и дорогой) криптовалютой в мире, вряд ли станет полноценным элементом банковских расчетов. Рассматривать эту валюту как настоящий платежный инструмент очень трудно.

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