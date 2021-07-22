В Украине проверили на нитраты купленный на рынке арбуз: результат шокирует (ФОТО)

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Мокрик Анастасия
В середине лета арбузы начинают заполнять прилавки магазинов и рынков. Однако употреблять их стоит с большой осторожностью. Доказательством служит эксперимент, проведенный украинцем, который приобрел и проверил арбуз на одном из рынков в Запорожской области.
Проверка арбуза на нитраты - фото: из открытых источников
Житель города Мелитополь купил азербайджанский арбуз и проверил его на нитраты с помощью Нитрат-тестера. Тот результат, который он увидел в итоге своей проверки, буквально поверг его в шок. Тестер показал результат 990, что говорит о том, что в арбузе чрезмерное содержание нитратов. Стоит отметить, что допустимой нормой нитратов в арбузах является 60 мг/кг.
Нитраты — не всегда яд. У здоровых людей не будет проблем с их потреблением в небольших количествах. Но когда в организм попадает слишком много нитратов, они накапливаются и превращаются в нитриты, которые вредны и даже опасны. Употребляя пищу с большим содержанием нитратов человеку, вероятнее всего, грозит отравление. Первые симптомы появятся уже через 4-6 часов. Однако в случае сильной интоксикации симптомы могут появиться через час после употребления продукта.
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