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В Украине проверили на нитраты купленный на рынке арбуз: результат шокирует (ФОТО)

Арбуз оказался крайне опасным для употребления

сегодня, 15:31
Автор:

Мокрик Анастасия

В середине лета арбузы начинают заполнять прилавки магазинов и рынков. Однако употреблять их стоит с большой осторожностью. Доказательством служит эксперимент, проведенный украинцем, который приобрел и проверил арбуз на одном из рынков в Запорожской области.

В Украине проверили на нитраты купленный на рынке арбуз: результат шокирует (ФОТО)

Проверка арбуза на нитраты - фото: из открытых источников

Житель города Мелитополь купил азербайджанский арбуз и проверил его на нитраты с помощью Нитрат-тестера. Тот результат, который он увидел в итоге своей проверки, буквально поверг его в шок. Тестер показал результат 990, что говорит о том, что в арбузе чрезмерное содержание нитратов. Стоит отметить, что допустимой нормой нитратов в арбузах является 60 мг/кг.

В Украине проверили на нитраты купленный на рынке арбуз: результат шокирует (ФОТО) - фото 2

Нитраты — не всегда яд. У здоровых людей не будет проблем с их потреблением в небольших количествах. Но когда в организм попадает слишком много нитратов, они накапливаются и превращаются в нитриты, которые вредны и даже опасны. Употребляя пищу с большим содержанием нитратов человеку, вероятнее всего, грозит отравление. Первые симптомы появятся уже через 4-6 часов. Однако в случае сильной интоксикации симптомы могут появиться через час после употребления продукта. 

По внешнему виду практически невозможно определить, есть ли в арбузе нитраты. Однако есть несколько признаков, которые сразу же выдают плохой арбуз. Ранее "Комментарии" сообщали о том, что эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко рассказывала о том, как правильно выбрать арбуз, а также о том, на что в первую очередь обращать внимание и о том, когда эту ягоду вовсе не стоит покупать. 

Также сайт "Комментарии" информировал о ценах на арбуз в иле 2021 года. Стоимость летней ягоды в этом году в три раза больше, нежели в прошлом. Подробнее читайте в нашем материале


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Источник: https://t.me/melitopolgram
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