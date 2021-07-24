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В Украине производят мармелад с необычным вкусом (ФОТО)

Довольно необычное решение производителей

сегодня, 15:38
Автор:

Мокрик Анастасия

Говоря о такой сладости, как мармелад, каждый наверняка представил себе эти разноцветные кусочки со вкусом различных фруктов и ягод. Однако в Украине производители решили удивить любителей сладкого и создали новый и довольно необычный вкус.

В Украине производят мармелад с необычным вкусом (ФОТО)

Мармелад - фото: из открытых источников

Компания-производитель решила поэкспериментировать и создала новую разновидности мармелада, в состав которой входит черная морковь. Отдельного вкуса с морковью нет, но ее добавляют в черничный мармелад этой же линейки. Благодаря черной моркови мармелад приобретает довольно интересный цвет. 

В Украине производят мармелад с необычным вкусом (ФОТО) - фото 2

Кроме того, добавленная в мармелад морковь является очень полезной, так как в черном корнеплоде содержатся антиоксиданты, причем их в 12 раз больше, чем в обычном. Также овощ содержит в себе витамины, группы A, B, C,

микроэлементы. Черная морковь богата железом и кальцием, а также содержит в себе инулин, который снижает уровень холестерина в крови. 

Отмечается, что в необычном мармеладе совсем нет глютена. Продукт, по словам производителей, сделан из натуральных продуктов. Его могут употреблять в пищу веганы и вегетарианцы. К слову, желатин для этого вида мармелада не используют также желатин, а вместо него добавляют в состав растительные загустители. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в Украине выращивают необычную капусту, за которой выстраиваются большие очереди. Этот овощ покупают также и различные заведения, чтобы использовать в своих блюдах.

Также сайт сообщал о том, что в Украине вырастали гигантскую ягоду жимолость. На сегодняшний день это добиться такого размера смогли только в нашей стране.


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Источник: https://www.seeds.org.ua/chornu-morkvu-dodayut-do-marmeladu-ukra%d1%97nskogo-virobnictva/
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