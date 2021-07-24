В Украине производят мармелад с необычным вкусом (ФОТО)

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Мокрик Анастасия
Говоря о такой сладости, как мармелад, каждый наверняка представил себе эти разноцветные кусочки со вкусом различных фруктов и ягод. Однако в Украине производители решили удивить любителей сладкого и создали новый и довольно необычный вкус.
Мармелад - фото: из открытых источников
Компания-производитель решила поэкспериментировать и создала новую разновидности мармелада, в состав которой входит черная морковь. Отдельного вкуса с морковью нет, но ее добавляют в черничный мармелад этой же линейки. Благодаря черной моркови мармелад приобретает довольно интересный цвет.
Кроме того, добавленная в мармелад морковь является очень полезной, так как в черном корнеплоде содержатся антиоксиданты, причем их в 12 раз больше, чем в обычном. Также овощ содержит в себе витамины, группы A, B, C,
микроэлементы. Черная морковь богата железом и кальцием, а также содержит в себе инулин, который снижает уровень холестерина в крови.
Отмечается, что в необычном мармеладе совсем нет глютена. Продукт, по словам производителей, сделан из натуральных продуктов. Его могут употреблять в пищу веганы и вегетарианцы. К слову, желатин для этого вида мармелада не используют также желатин, а вместо него добавляют в состав растительные загустители.
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