В Украине производят мармелад с необычным вкусом (ФОТО)

Говоря о такой сладости, как мармелад, каждый наверняка представил себе эти разноцветные кусочки со вкусом различных фруктов и ягод. Однако в Украине производители решили удивить любителей сладкого и создали новый и довольно необычный вкус.

Мармелад - фото: из открытых источников

Компания-производитель решила поэкспериментировать и создала новую разновидности мармелада, в состав которой входит черная морковь. Отдельного вкуса с морковью нет, но ее добавляют в черничный мармелад этой же линейки. Благодаря черной моркови мармелад приобретает довольно интересный цвет.





Кроме того, добавленная в мармелад морковь является очень полезной, так как в черном корнеплоде содержатся антиоксиданты, причем их в 12 раз больше, чем в обычном. Также овощ содержит в себе витамины, группы A, B, C,

микроэлементы. Черная морковь богата железом и кальцием, а также содержит в себе инулин, который снижает уровень холестерина в крови.

Отмечается, что в необычном мармеладе совсем нет глютена. Продукт, по словам производителей, сделан из натуральных продуктов. Его могут употреблять в пищу веганы и вегетарианцы. К слову, желатин для этого вида мармелада не используют также желатин, а вместо него добавляют в состав растительные загустители.

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