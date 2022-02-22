logo

BTC/USD

37411.66

ETH/USD

2576.78

LTC/USD

103.80

USD/UAH

29.20

EUR/UAH

33.00

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украине произошло ощутимое землетрясение: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине произошло ощутимое землетрясение: что известно

По классификации землетрясение относится к ощутимым

сегодня, 11:38
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Львовскую область всколыхнуло землетрясение. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Украине произошло ощутимое землетрясение: что известно

Во Львовской области произошло землетрясение

Вчера, 21 февраля, во Львовской области были зафиксированы подземные толчки. Их магнитуда составляла 2.8 балла по шкале Рихтера. 

Очаг сейсмической активности находился в районе города Червоноград на глубине три километра. Специалисты рассказали, что по классификации землетрясение  относится к ощутимым, ощущаемым немногими людьми, которые находятся внутри помещения, под открытым небом — только в благоприятных условиях.

В Главном центре спецконтроля сравнили ощущение от землетрясения с колебаниями, которые сходны с теми, что образуют легкие грузовики. Внимательные наблюдатели могли заметить легкие колебания легких предметов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Германии прошел сильный ураган, который принес с собой мощные порывы ветра и наводнения. Согласно данным специалистов, скорость ветра могла превышать 150 километров в час. Настолько мощный ветер мог валить деревья и дорожные знаки. Читайте об этом в нашей статье. 

Читайте также о том, что как признание Путиным ЛНР и ДНР повлияло на украинскую гривнуУкраинская гривна потеряла 1% после признания Москвой сепаратистских регионов. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что нардеп высказался о возможности расторжения дипотношений с Россией. Депутат озвучил свою позицию по признанию Россией ОРДЛО, вопросам внешней политики, влиянию событий на экономику Украины. Подробно об этом читайте в нашем материале. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4449819-vo-lvovskoi-oblasty-proyzoshlo-zemletriasenye
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!