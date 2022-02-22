В Украине произошло ощутимое землетрясение: что известно

Львовскую область всколыхнуло землетрясение. Об этом пишет издание Корреспондент.

Во Львовской области произошло землетрясение

Вчера, 21 февраля, во Львовской области были зафиксированы подземные толчки. Их магнитуда составляла 2.8 балла по шкале Рихтера.

Очаг сейсмической активности находился в районе города Червоноград на глубине три километра. Специалисты рассказали, что по классификации землетрясение относится к ощутимым, ощущаемым немногими людьми, которые находятся внутри помещения, под открытым небом — только в благоприятных условиях.

В Главном центре спецконтроля сравнили ощущение от землетрясения с колебаниями, которые сходны с теми, что образуют легкие грузовики. Внимательные наблюдатели могли заметить легкие колебания легких предметов.

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