В Украине продолжается волна минирований зданий: где сегодня

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Людмила Слободенюк
В Черкассах, Херсоне и Хмельницком сегодня, 13 января, правоохранители получили сообщения о заминировании зданий. Напомним, 12 января во Львове и Черкассах было сообщено о заминировании всех школ, в столице — четырех станций метро. Об этом стало известно из сообщений Нацполиции, передает портал "Комментарии".
Заминирование школа торговый центр. Фото из открытых источников
В настоящее время в Черкассах правоохранители проверяют сообщения о заминировании торговых центров, школы в Хмельницком и еще одного ТЦ в Херсоне.
Проверка идет в Херсоне.
В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.
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