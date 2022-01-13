В Украине продолжается волна минирований зданий: где сегодня

В Черкассах, Херсоне и Хмельницком сегодня, 13 января, правоохранители получили сообщения о заминировании зданий. Напомним, 12 января во Львове и Черкассах было сообщено о заминировании всех школ, в столице — четырех станций метро. Об этом стало известно из сообщений Нацполиции, передает портал "Комментарии".

Заминирование школа торговый центр. Фото из открытых источников

В настоящее время в Черкассах правоохранители проверяют сообщения о заминировании торговых центров, школы в Хмельницком и еще одного ТЦ в Херсоне.

"На электронный адрес полиции поступило сообщение о заминировании школы № 6 по переулку Владимирскому, 13 в Хмельницком. На месте происшествия работают экстренные службы, учеников и работников эвакуировали", — сообщают в пресс-службе Нацполиции Хмельнитской области.

Проверка идет в Херсоне.

" В полицию Херсонщины поступило анонимное сообщение о том, что заминированные торговые центры Херсона. Пока правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", — говорится на Facebook-странице полиции Херсонщины.

В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.

"В настоящее время правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов. Также полицейские проводят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ", — говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте также: Хакерами, блокировавшими работу международных компаний, оказалась семья из столицы: что известно

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!