В Украине продолжает сокращаться население - данные Госстата

В Украине снова сократилась численность населения. По состоянию на 1 июля текущего года в нашей стране проживает менее 42 млн человек. Об этом информирует Государственная служба статистики.

По подсчетам специалистов, численность населения в Украине - 41762,1 тысячи человек. Сообщается, что в период с января по июнь текущего года численность населения сократилась на 140,3 тысячи человек. При этом, отметили в Госстате, количество умерших значительно больше числа живорожденных: на 100 умерших - 48 новорожденных. Так, умерло с начала года 287 010 человек (в 2019-м - 304 330), а родилось - 139 134 (в прошлом году за аналогичный период показатель составил 149 549).

Согласно данным службы, число тех, кто приехал в Украину, выше на 7598 от количества выехавших. Тогда как в прошлом году миграционный прирост составил 11 643.

Добавим, что статистика не учитывает данных о временно неподконтрольных Украине АР Крым и Севастополе.

Ранее "Комментарии" сообщили, что Госстат создал портрет среднестатистического украинца и назвал наш физический недостаток. Так, были проанализированы условия жизни домохозяйств.

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