В Украине продлевают действие военного положения: до какого числа

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект о продлении действия на территории Украины военного положения. Речь идет о "Проекте Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7300 от 19 апреля.

Верховная Рада, фото из открытых источников

Парламент должен утвердить указ президента о продлении военного положения на территории государства до 25 мая. В документе указано, что срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 25 апреля 2022 продлен сроком на 30 суток. То есть, военное положение будет действовать до 25 мая 2022 года.

Народные депутаты должны рассмотреть документ и проголосовать в ближайшее время.



В Украине идет 55-й день героической обороны государства от российских оккупантов. Враг продолжает обстреливать украинские города из тяжелого вооружения, пытается прорвать нашу оборону, но получает отпор по всем направлениям.



Пока продолжаются бои на восточном и южном направлениях, уже двенадцать дней там продолжается обострение. Алексей Арестович спрогнозировал финал битвы на востоке и объяснил тактику оккупантов, которой они придерживаются. Украинской разведке известно о том, какие планы у врага и в какие сроки планирует продолжать наступательные операции. В то же время между генералами России нет согласия относительно тактики, которую они меняют.



Как сообщал портал, адвокат рассказал, может ли Украина вернуть принудительно депортированных украинцев из России и помешать усыновлению украинских детей на территории страны-агрессора. Также юрист рассказал, кто и как будет заниматься розыском пропавших без вести. В Украине будет создано новое ведомство вместо комиссии, разыскивавшей ранее пропавших при особых обстоятельствах.



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