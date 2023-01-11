В Украине продавали токсичное масло: почему оно опасно

На территории нашей страны обнаружили в реализации токсичное пальмовое масло. В масле обнаружено опасное соединение 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD). Об этом информируют представители Главного управления Госпродпотребслужбы Одесской области.

В Украине обнаружили токсическое масло (фото из открытых источников)

Специалисты Главного управления получили информационное сообщение системы быстрого реагирования относительно пищевых продуктов и кормов (RASFF) от 28 декабря 2022 г. № 2022.7602 о обнаружении 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD) в пальмовом масле.

Этот продукт экспортировали из Республики Гана (импортер Aheco, Malta) в нашу страну.

Получатель в нашей стране – ООО "ВАКОРК ГРУПП КОМПАНИ" (проспект Юбилейный, 42 А, кв. 14, м . Харьков, 61153).





Известно, что 3-MCPD – это органическое соединение, относящееся к канцерогенам. Она оказывает генотоксическое действие, когда попадает в организм человека. В частности, оказывает негативное влияние на фертильную функцию у мужчин. Это химический побочный продукт, который может присутствовать в пище. Часто встречается элемент химических загрязнителей, которые известны как хлорпропанолы.

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