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Главная Новости Общество события В Украине приняли закон об антисемитизме: что предусматривает документ
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В Украине приняли закон об антисемитизме: что предусматривает документ

Евреи смогут требовать компенсации за моральный или материальный ущерб

сегодня, 22:00
Автор:

Козлова Альбіна

Народные депутаты поддержали Закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", а в ближайшее время рассмотрят законопроект об уголовной ответственности за проявления ненависти по этническим признакам. Об этом сообщает Общественное.

В Украине приняли закон об антисемитизме: что предусматривает документ

Верховная Рада приняла новый закон, фото из открытых источников

Закон принят голосами 283 народных избранников 22 сентября накануне 80-й годовщины расстрела в Бабьем Яру, которую будут отмечать в октябре 2021 года.

Документ дает определение термина "антисемитизм". Под этим термином законодатель понимает любые возражения против права на самоидентификацию людей, имеющих еврейское происхождение, а также призывы к насилию против евреев, сокрытие или оправдание убийств лиц еврейской национальности, отрицание Холокоста в прошлом.

Впрочем, понятие антисемитизм включает не только причинение физического или морального вреда по этническому признаку, но и ложные сведения, стереотипы и ненавистнические заявления о еврейском народе.

Согласно закону, в Украине запрещается распространять антисемитские настроения, материалы с такими высказываниями, наносить повреждения и разрушать синагоги, здания, принадлежащих евреям.

Пострадавшие евреи смогут обращаться в суд с требованиями предоставить денежную компенсацию от лиц, которые будут признаны виновными в антисемитизме. Например, если человека оскорбили словесно, он может подать в суд на обидчика и требовать компенсации.

Нардепы будут рассматривать еще один законопроект, предусматривающий изменения в Уголовный кодекс, где нет понятия "антисемитизм". В кодексе есть только статьи об ответственности за преступления, совершенные на почве гендерной, расовой, национальной, религиозной вражды.

Как сообщал портал "Комментарии", Украину посетят президенты Германии, Израиля и Албании для участия в церемонии.


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Источник: https://hromadske.ua/posts/rada-uhvalila-zakon-pro-protidiyu-antisemitizmu-za-zaperechennya-golokostu-karatimut
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comments

Обсуждения

НБ

сегодня, 22:25

Идиоты! "Собака лает ветер носит". А вот когда даже тявкнуть нельзя то молчат, молчат а потом нож в печень, клыки в горло, вилы в сердце.

yury

сегодня, 22:14

Поки закон не вступив в силу можу нагадати стару мудрість - расизму бути не повинно (як і жидів)

Mich

сегодня, 22:08

А як на рахунок українців? А що з висловлюваннями на їх адресу? А що з Голодомором?

дед

сегодня, 22:07

Прочитав эту писанину, можно подумать, что иудеи — богоизбранный народ! Все только о них, об этих поклонниках Яхве!

Иван Сирко

сегодня, 21:55

То есть вместо того что бы запретить сионизм в Украине они его продвигают!!! еврейская, жидовская мафия желаю вам нового мирового холокоста что бы вас жидов истребили!!! В Украине два последних жида президента стану довели до ручки... Что бы вас всех истребили!!!

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