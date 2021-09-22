В Украине приняли закон об антисемитизме: что предусматривает документ

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Козлова Альбіна
Народные депутаты поддержали Закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", а в ближайшее время рассмотрят законопроект об уголовной ответственности за проявления ненависти по этническим признакам. Об этом сообщает Общественное.
Верховная Рада приняла новый закон, фото из открытых источников
Закон принят голосами 283 народных избранников 22 сентября накануне 80-й годовщины расстрела в Бабьем Яру, которую будут отмечать в октябре 2021 года.
Документ дает определение термина "антисемитизм". Под этим термином законодатель понимает любые возражения против права на самоидентификацию людей, имеющих еврейское происхождение, а также призывы к насилию против евреев, сокрытие или оправдание убийств лиц еврейской национальности, отрицание Холокоста в прошлом.
Впрочем, понятие антисемитизм включает не только причинение физического или морального вреда по этническому признаку, но и ложные сведения, стереотипы и ненавистнические заявления о еврейском народе.
Согласно закону, в Украине запрещается распространять антисемитские настроения, материалы с такими высказываниями, наносить повреждения и разрушать синагоги, здания, принадлежащих евреям.
Пострадавшие евреи смогут обращаться в суд с требованиями предоставить денежную компенсацию от лиц, которые будут признаны виновными в антисемитизме. Например, если человека оскорбили словесно, он может подать в суд на обидчика и требовать компенсации.
Нардепы будут рассматривать еще один законопроект, предусматривающий изменения в Уголовный кодекс, где нет понятия "антисемитизм". В кодексе есть только статьи об ответственности за преступления, совершенные на почве гендерной, расовой, национальной, религиозной вражды.
Как сообщал портал "Комментарии", Украину посетят президенты Германии, Израиля и Албании для участия в церемонии.
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Обсуждения
Новости
НБ
сегодня, 22:25
Идиоты! "Собака лает ветер носит". А вот когда даже тявкнуть нельзя то молчат, молчат а потом нож в печень, клыки в горло, вилы в сердце.
yury
сегодня, 22:14
Поки закон не вступив в силу можу нагадати стару мудрість - расизму бути не повинно (як і жидів)
Mich
сегодня, 22:08
А як на рахунок українців? А що з висловлюваннями на їх адресу? А що з Голодомором?
дед
сегодня, 22:07
Прочитав эту писанину, можно подумать, что иудеи — богоизбранный народ! Все только о них, об этих поклонниках Яхве!
Иван Сирко
сегодня, 21:55
То есть вместо того что бы запретить сионизм в Украине они его продвигают!!! еврейская, жидовская мафия желаю вам нового мирового холокоста что бы вас жидов истребили!!! В Украине два последних жида президента стану довели до ручки... Что бы вас всех истребили!!!