В Украине придумали способ, как обойти сдачу теста на COVID-19 для выезда за границу

В Украине "предприниматели" сориентировались и начали торговать справками об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус для выезда за границу, рассказал коммерческий директор "Синэво" Николай Скавронский "Интерфакс-Украина".

По его словам, чаще всего в нашей стране тесты на коронавирус делают в таких случаях: чтобы обнаружить вирус, выполнить формальные требования для выезда за границу или выхода из карантина.

"Что касается сдачи тестов для выезда за границу, то сейчас на рынке уже существует некоторая торговля справками "отрицательного результата ПЦР для выезда за границу", - отметил Скавронский.

Сейчас такую схему уже используют некоторые туроператоры, говорит он. Так, туристам предлагается за условно небольшие деньги оформить необходимую справку, но при этом не проходить исследования.

Напомним, названы правила сдачи ПЦР-исследования: что нельзя делать перед прохождением теста на коронавирус. Среди прочего, лучше делать это утром, сразу после ночного сна.

Как сообщалось ранее, путешествие в Египет теперь возможно только при наличии теста на коронавирус. Так, с сентября все без исключения лица в возрасте от 6 лет, пересекающие государственную границу страны на въезд, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста.

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