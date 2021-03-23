По словам экс-заместителя министра информационной политики Украины Дмитрия Золотухина, в Украине следует вводить санкции за фейки. Однако государственные органы не могут вводить ограничения за дезинформацию априори. Об этом он заявил в комментарии изданию "РБК-Украина".

В Украине предложили вводить санкции за фейки - фото из открытых источников

Дмитрий Золотухин считает, что этот вопрос требуется поднять:

"Я думаю, что такая санкция должна существовать в любом виде. Однако, поскольку государство выступает в качестве субъекта конфликта интересов в таких вопросах, санкция за ложь в СМИ не может быть его функцией", — отметил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о создании Центра противодействия дезинформации.

Эксперты для интернет-издания "Комментарии" оценили данную инициативу. По мнению специалистов, если указанный орган будет наделен реальными полномочиями, есть основания полагать, что он будет эффективным инструментом противодействия дезинформации. Целесообразно, если Центр станет местом аккумулирования наработок других подразделений специальных служб, ведомств, аналитических центров и научных учреждений, а также действительно весомых достижений общественного сектора и медиа в этой сфере. За годы войны мы получили бесценный опыт: научились выявлять информационные угрозы, считывать враждебные нарративы, проверять контент, развенчивать фейки и мифы. Очевидно, этот опыт требует системного анализа, совершенствования и практического применения с целью нивелирования деструктивных информационных воздействий.





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