В Украине предлагают дополнить перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Около 40 наименований планируют добавить в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, для общественного обсуждения опубликован проект постановления Кабинета Министров "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров". Как сообщается в документе, принятие постановления обеспечит выполнение Украиной международных обязательств. В частности, речь идет о рекомендациях ВОЗ и решениях Комиссии ООН по наркотическим средствам.

Кроме того, этот шаг будет способствовать работе правоохранителей: предполагается, что измененный перечень позволит правоохранительным органам на этапе досудебного следствия принимать дальнейшие процессуальные решения.

Также отмечается, что изменения помогут снизить количество отравлений или летальных случаев в результате употребления веществ не по медицинскому назначению.

Обсуждение проекта постановления продлится до 25 сентября.

Как сообщалось, список доступных лекарств в Украине хотят дополнить препаратами для пациентов, переживших инфаркт или инсульт.

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