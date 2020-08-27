kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.08.2020

BTC/USD

11411.42

ETH/USD

384.78

LTC/USD

57.87

НБУ 27.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Украине предлагают дополнить перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине предлагают дополнить перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Кабмин хочет усилить контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Около 40 наименований планируют добавить в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, для общественного обсуждения опубликован проект постановления Кабинета Министров "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров". Как сообщается в документе, принятие постановления обеспечит выполнение Украиной международных обязательств. В частности, речь идет о рекомендациях ВОЗ и решениях Комиссии ООН по наркотическим средствам.

В Украине предлагают дополнить перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Кроме того, этот шаг будет способствовать работе правоохранителей: предполагается, что измененный перечень позволит правоохранительным органам на этапе досудебного следствия принимать дальнейшие процессуальные решения.

Также отмечается, что изменения помогут снизить количество отравлений или летальных случаев в результате употребления веществ не по медицинскому назначению.

Обсуждение проекта постановления продлится до 25 сентября.

Как сообщалось, список доступных лекарств в Украине хотят дополнить препаратами для пациентов, переживших инфаркт или инсульт.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!