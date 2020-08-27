В Украине предлагают дополнить перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

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Таисия Ерохина
Около 40 наименований планируют добавить в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, для общественного обсуждения опубликован проект постановления Кабинета Министров "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров". Как сообщается в документе, принятие постановления обеспечит выполнение Украиной международных обязательств. В частности, речь идет о рекомендациях ВОЗ и решениях Комиссии ООН по наркотическим средствам.
Кроме того, этот шаг будет способствовать работе правоохранителей: предполагается, что измененный перечень позволит правоохранительным органам на этапе досудебного следствия принимать дальнейшие процессуальные решения.
Также отмечается, что изменения помогут снизить количество отравлений или летальных случаев в результате употребления веществ не по медицинскому назначению.
Обсуждение проекта постановления продлится до 25 сентября.
Как сообщалось, список доступных лекарств в Украине хотят дополнить препаратами для пациентов, переживших инфаркт или инсульт.
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