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В Украине появятся две новых монеты - НБУ

Новые памятные монеты НБУ изготовлены из серебра и нейзильбера

сегодня, 14:54
Автор:

Сергей Медведев

НБУ приготовил очередной подарок украинским коллекционерам-нумизматам. На рынок Украины выходит два вида новых памятных монет. В оборот они войдут уже с 1 декабря.

В Украине появятся две новых монеты - НБУ

Здание Национального банка Украины

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, монеты будут называться "Самійло Величко" и "Місто Слов'янськ". 

Монета "Самійло Величко" номиналом 10 грн изготовлена из серебра, ее тираж составит 3 тыс. штук. Авторы посвятили денежный знак казацкому летописцу, автору фундаментального исторического трактата, освещающего события украинской истории середины XVII — начала XVIII в.

Памятную монету "Місто Слов'янськ", как следует из названия, выпустили в посвящение украинскому городу, который расположился на реке Казенный Торец, возле Торских соляных озер. В наше время Славянск является одним из символов в украинской борьбе за возвращение оккупированных территорий, утраченных вследствие российской агрессии 2014 года, подчеркнули в Нацбанке. Материал изготовления — нейзильбер, номинал 5 гривен. Всего  их выпустят 35 тысяч экземпляров.

В Украине появятся две новых монеты - НБУ - фото 2
В Украине появятся две новых монеты - НБУ - фото 3

Как сообщал портал "Комментарии", Украине с 19 ноября введена в обращение памятная монета, посвященная Государственной пограничной службе Украины. Монета из сплава на основе цинка с никелевым покрытием вошла в серию "Вооруженные Силы Украины". Тираж составил 1 млн штук. Розничная цена составляет 10 грн. Как и положено, на памятной монете номиналом 10 гривен можно увидеть соответствующие символы. Так, на аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины, а в центре — эмблема Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, изображены лавровая и калиновая стилизованные ветви.

 


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Источник: https://bank.gov.ua/
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