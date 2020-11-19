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В Украине появилась новая монета: кому она посвящена

С сегодняшнего дня памятная монета вводится в обращение

сегодня, 11:31
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине с 19 ноября введена в обращение памятная монета, посвященная Государственной пограничной службе Украины. Об этом говорится в сообщении Национального банка.

В Украине появилась новая монета: кому она посвящена

Монета из сплава на основе цинка с никелевым покрытием вошла в серию "Вооруженные Силы Украины". Тираж составил 1 млн штук. Розничная цена составляет 10 грн.

Как и положено, на памятной монете номиналом 10 гривен можно увидеть соответствующие символы. Так, на аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины, а в центре — эмблема Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, изображены лавровая и калиновая стилизованные ветви.

На реверсе монеты вверху поместили надпись, под которой изображен контур карты Украины, а внизу — символический пограничный столб. Тогда как композиции, находящихся на монете справа и слева, символизируют деятельность украинских пограничников в воздухе, на суше и на море, в частности, можно увидеть изображения самолета, корабля и животных.

В Украине появилась новая монета: кому она посвящена - фото 2

Напомним, в начале ноября НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную украинскому нейрохиругу Андрею Ромоданову.

Как сообщалось ранее, эксперты спрогнозировали, до какой отметки может упасть гривна в конце текущего года.


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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pamyatna-moneta-derjavna-prikordonna-slujba-ukrayini-vvoditsya-v-obig-z-19-listopada-2020-roku
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