В Украине появилась новая монета: кому она посвящена

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Таисия Ерохина
В Украине с 19 ноября введена в обращение памятная монета, посвященная Государственной пограничной службе Украины. Об этом говорится в сообщении Национального банка.
Монета из сплава на основе цинка с никелевым покрытием вошла в серию "Вооруженные Силы Украины". Тираж составил 1 млн штук. Розничная цена составляет 10 грн.
Как и положено, на памятной монете номиналом 10 гривен можно увидеть соответствующие символы. Так, на аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины, а в центре — эмблема Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, изображены лавровая и калиновая стилизованные ветви.
На реверсе монеты вверху поместили надпись, под которой изображен контур карты Украины, а внизу — символический пограничный столб. Тогда как композиции, находящихся на монете справа и слева, символизируют деятельность украинских пограничников в воздухе, на суше и на море, в частности, можно увидеть изображения самолета, корабля и животных.
Напомним, в начале ноября НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную украинскому нейрохиругу Андрею Ромоданову.
Как сообщалось ранее, эксперты спрогнозировали, до какой отметки может упасть гривна в конце текущего года.
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