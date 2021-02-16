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В Украине появится новый аэропорт: известно, где именно

Продолжительность строительства аэропорта рассчитана на три года

сегодня, 13:57
Автор:

Вечканова Елена

В ближайшем будущем Украина сможет похвастаться новеньким международным аэропортом в Днепре. Такую радостную новость сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, опубликовав соответствующий пост в соцсети Facebook.

В Украине появится новый аэропорт: известно, где именно

В Днепре построят новый аэропорт. Фото: wallpapercrafter.com

По информации, предоставленной чиновником, на сегодня уже заключен договор с генеральным подрядчиком, который будет заниматься строительством. За право создать новенький аэродром под названием "Днепропетровск" боролись 7 компаний, среди которых две — иностранного представительства. В конце концов, контракт был заключен на сумму 3,95 млрд гривен.

В Украине появится новый аэропорт: известно, где именно - фото 2
В Украине появится новый аэропорт: известно, где именно - фото 3
В Украине появится новый аэропорт: известно, где именно - фото 4
В Украине появится новый аэропорт: известно, где именно - фото 5

Интересно, что изначально ожидаемая стоимость была на 30% выше. Торги, конечно, происходили на платформе "Prozorro" и завершились 27 января.

"В новом аэропорту планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием, которое позволит принимать воздушные суда кодовой буквы "Е", в том числе Boeing-777", — поделился масштабными планами Криклий.

Следует отметить, что нынче работающий аэропорт Днепра продолжит отправку и прием рейсов в обычном режиме, вплоть пока новая площадка для авиационного транспорта не будет полностью готова к эксплуатации. Ориентировочно строительство нового аэродрома должно занять три года.

Уже сейчас ведется строительство терминалов аэропорта, которым занимается компания из группы DCH "НС-Дніпро".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине собираются запустить несколько новых рейсов в разные страны Европы — можно узнать, куда именно.

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Источник: https://www.facebook.com/vladkryklii/posts/235495034862952
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