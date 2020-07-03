В Украине появится карта с зонами возможного затопления

В Украине хотят создать карту, которая определяет регионы с возможным затоплением. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время правительственного часа вопросов, транслируемого в эфире телеканала "Рада".

Как пояснил Шмыгаль, до 31 октября 2022 года Украина должна утвердить план управления рисками затопления, заключенным на основе карт угроз и рисков затопления, и начать его внедрять. Этого требует соглашение об ассоциации с Европейским союзом. В правительстве надеются, что создание карты даст возможность управлять рисками наводнения.

По словам главы Кабмина, на данный момент карта в стадии разработки – определяют зоны, уязвимые к затоплениям в разных областях страны.

Напомним, из-за наводнения на западе Украины открыто уголовное дело по статье УКУ "экоцид". В СБУ сообщили, что наводнения на западе страны могут быть вызваны действиями власти, поэтому начали расследование.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, на заседании Кабмина определили суммы помощи населению областей, которые пострадали от наводнений на западной Украине. Кроме того, Евросоюз передал Украине технические средства для защиты от наводнений.

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