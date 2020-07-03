kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.07.2020

BTC/USD

9112.93

ETH/USD

227.18

LTC/USD

41.49

НБУ 03.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Украине появится карта с зонами возможного затопления
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине появится карта с зонами возможного затопления

Правительство разрабатывает карту регионов с возможным затоплением

сегодня, 12:16
Автор:

Таисия Ерохина
В Украине появится карта с зонами возможного затопления

В Украине хотят создать карту, которая определяет регионы с возможным затоплением. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время правительственного часа вопросов, транслируемого в эфире телеканала "Рада".

Как пояснил Шмыгаль, до 31 октября 2022 года Украина должна утвердить план управления рисками затопления, заключенным на основе карт угроз и рисков затопления, и начать его внедрять. Этого требует соглашение об ассоциации с Европейским союзом. В правительстве надеются, что создание карты даст возможность управлять рисками наводнения.

По словам главы Кабмина, на данный момент карта в стадии разработки – определяют зоны, уязвимые к затоплениям в разных областях страны.

Напомним, из-за наводнения на западе Украины открыто уголовное дело по статье УКУ "экоцид". В СБУ сообщили, что наводнения на западе страны могут быть вызваны действиями власти, поэтому начали расследование.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, на заседании Кабмина определили суммы помощи населению областей, которые пострадали от наводнений на западной Украине. Кроме того, Евросоюз передал Украине технические средства для защиты от наводнений.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!