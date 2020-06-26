Наводнение на западе Украины: открыто уголовное дело из-за экоцида

Служба безопасности Украины начала расследовать причины разрушительных наводнений на западе Украине по статье "экоцид" Уголовного кодекса Украины. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

В рамках дела исследуют, как могла повлиять деятельность и бездеятельность должностных лиц на причины катастрофических паводков. Сообщается, что спецслужба зафиксировала массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. Материалы о незаконной вырубке лесов, ненадлежащем ведении лесохозяйственной деятельности и невыполнении мероприятий по охране окружающей среды переданы в соответствующие отделы прокуратуры.

Отмечается, что в июне текущего года выпала сверхурочное количество осадков. Однако причины и предпосылки, которые привели к человеческим жертвам, затоплениям и подтопленим инфраструктуры сейчас изучаются.

Начато уголовное производство по ст. 441 (экоцид) УКУ.

Как сообщалось, Кабмин выделил средства на ликвидацию последствий разрушительных потопов на западной Украине.

Ранее "Комментарии" разобрались, почему наводнения охватили запад Украины и как избежать катаклизмов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!