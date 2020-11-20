kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.11.2020

BTC/USD

18079.05

ETH/USD

483.81

LTC/USD

80.87

НБУ 20.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.79

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украине появился большой Государственный герб: последнее слово - за Верховной Радой (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине появился большой Государственный герб: последнее слово - за Верховной Радой (ФОТО)

Всего в конкурсе принимало участие 112 работ

сегодня, 07:05
Автор:

Владимир Лавский

Государственное агентство по вопросам искусств и художественного образования объявило победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.  Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр культуры Александр Ткаченко. 

В Украине появился большой Государственный герб: последнее слово - за Верховной Радой (ФОТО)

"В целом на конкурс было допущено 112 работ. Жюри представило свое решение сегодня на заседании оргкомитета. Первую премию получил проект Алексея Кохана", — написал Ткаченко. 

Ткаченко объяснил, что эскиз-победитель содержит все необходимые элементы герба: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знак Княжеского государства Владимира Великого (Тризуб — малый Государственный герб).


Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в ближайшее время ведомство подготовит техническое описание и юридические нюансы использования проекта большого Государственного герба и передаст свои наработки Верховной Раде. Для того, чтобы его приняли, нужно 300 голосов народных избранников. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, сколько в Украине осталось населения по состоянию на осень-2020. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ