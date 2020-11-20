В Украине появился большой Государственный герб: последнее слово - за Верховной Радой (ФОТО)

Государственное агентство по вопросам искусств и художественного образования объявило победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"В целом на конкурс было допущено 112 работ. Жюри представило свое решение сегодня на заседании оргкомитета. Первую премию получил проект Алексея Кохана", — написал Ткаченко.

Ткаченко объяснил, что эскиз-победитель содержит все необходимые элементы герба: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знак Княжеского государства Владимира Великого (Тризуб — малый Государственный герб).





Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в ближайшее время ведомство подготовит техническое описание и юридические нюансы использования проекта большого Государственного герба и передаст свои наработки Верховной Раде. Для того, чтобы его приняли, нужно 300 голосов народных избранников.

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