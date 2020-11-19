Стало известно о числе населения Украины в 2020 году

Численность населения Украины сократилась на 256 тысяч. Если по состоянию на январь-сентябрь 2019 года насчитали 41 миллион 960 тысяч 33 жителя, то за аналогичный период 2020 года — 41 миллион 703 тысячи 327 человек, отметили в Госстате. При этом в прошлом году умерли 436 тысяч 533 человека, а в этом — 426 тысяч 687. Родились в прошлом году 233 тысячи 222 малыша, а в этом году — 220 тысяч 657.

Численность населения в Украине по состоянию на 1 октября 2020 года — 41 миллион 703 тысячи. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 52 живорожденных.

В Госстате отметили, что данные по расчету (оценке) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя. Данные по природному и миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированных территорий.

Средняя ожидаемая продолжительность в Украине сегодня составляет 72 года. Это не самый высокий показатель в мире – до лидеров списка нам очень далеко. Для сравнения: в Японии средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет 84 года, в Швейцарии и Испании – 83, немногим меньше (82,9) – в Австралии, Сингапуре, Франции. Правда, общемировой рейтинг тянут назад африканские страны со средней ожидаемой продолжительностью жизни 52-58 лет, так что по сравнению с мировым показателем в 67,2 года наши 72 выглядят не так уж плохо.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине может появиться еще один вид отпуска.

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