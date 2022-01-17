В Украине появилось новое приложение для поиска работы: чем оно отличается от других ресурсов

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Козлова Альбіна
В январе 2022 года заработало приложение "Навзаем". Над ним работали Creative Management Camp, Культурное Агентство ∀, Общественное организация и профессиональное сообщество "Інша освіта", Hedera studio, Badteacherinua. Об этом сообщают на сайте проекта "Навзаєм".
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Приложение и сайт можно использовать бесплатно, впрочем, в будущем, возможно, будут запущены платные версии. Пока приложение для поиска специалистов работает в бета-версии.
На платформе или в приложении пользователи указывают ссылки на свои социальные сети и могут продолжить общение там. Платформа "Навзаєм" была создана для удобного обмена опытом и знаниями между представителями смежных профессий. Поэтому на сайте или в приложении можно по тегам найти коллег, наставников, экспертов, партнеров.
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