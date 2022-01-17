В Украине появилось новое приложение для поиска работы: чем оно отличается от других ресурсов

В январе 2022 года заработало приложение "Навзаем". Над ним работали Creative Management Camp, Культурное Агентство ∀, Общественное организация и профессиональное сообщество "Інша освіта", Hedera studio, Badteacherinua. Об этом сообщают на сайте проекта "Навзаєм".

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"Навзаєм" — альтернатива офлайну, соцсетям и гуглу. Многие работники культурной/креативной сферы знают, что людей на вакантные позиции в этой сфере чаще ищут в ленте фейсбука и инстаграм-историях, а не на джоб-платформах. Это занимает время, а также оставляет вас в пределах пузырька, в котором все знают друг друга по одному рукопожатию. Кроме того, люди не всегда готовы отписывать вовремя, могут пропускать запросы в мессенжерах или просто не быть открытыми для общения", — говорится в сообщении.

Приложение и сайт можно использовать бесплатно, впрочем, в будущем, возможно, будут запущены платные версии. Пока приложение для поиска специалистов работает в бета-версии.

"Навзаєм" — сообщество специалистов культурной и креативной сферы, на это надо опираться прежде всего. Это очень широкий спектр: в нем — маркетологи, менеджеры, разработчики софта, артисты, дизайнеры, кураторы, операторы, театралы, инвентари и многие другие профи. В комьюнити есть и люди с годами опыта, и те, кто только заходит в профессию и имеет свежие идеи. Мы верим, что коллаборации специалистов с разным бэкграундом обладают огромным потенциалом", — говорится на сайте.

На платформе или в приложении пользователи указывают ссылки на свои социальные сети и могут продолжить общение там. Платформа "Навзаєм" была создана для удобного обмена опытом и знаниями между представителями смежных профессий. Поэтому на сайте или в приложении можно по тегам найти коллег, наставников, экспертов, партнеров.

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