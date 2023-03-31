В Украине появились новые транспортные средства: Что нужно знать

Законопроект №8172, который подписал президент Владимир Зеленский, определяет моноколеса и самокаты на электродвигателях транспортным средством, пишут "Комментарии".



Самокаты и моноколеса сочли транспортными средствами

Документ классифицирует легкие электрические транспортные средства на две категории:

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- легкий персональный электрический ТС, оснащенный электрическими тяговыми двигателями с мощностью до 1000 Вт, имеет максимальную конструктивную скорость до 25 км/ч;

- низкоскоростной легкий электрический ТС, оснащенный электрическими тяговыми двигателями, имеет максимальную конструктивную скорость меньше или равную 50 км/ч и снаряженную массу не более 600 кг.

А вот устройства, которые могут гонять с большей скоростью, чем 50 км/ч, не подпадают в эти категории – они будут рассматриваться как мотоциклы.

Напомним, "Комментарии" писали, что летающий автомобиль прошел финальные испытания, но для управления вам понадобится удостоверение пилота. Автомобиль может летать на максимальной рабочей высоте 18000 футов. В июне летающий автомобиль завершил 35-минутный испытательный полет между аэропортами Нитры и столицы Словакии Братиславы. После приземления самолет переоборудовался в автомобиль и был доставлен в центр города.

А Немецкий производитель автомобилей BMW представил новинку – электрический кроссовер iX Flow, главная особенность которого – мгновенно изменять цвет кузова . В компании говорят, что такая способность нового автомобиля поможет снизить потребление энергии, потому что белая поверхность отражает гораздо больше солнечного света, что поможет снизить затраты на охлаждение летом. А в холодное время года темный кузов машины поможет поглощать больше тепла от солнца.



Речь шла на портале "Комментарии" и о названных марках автомобилей с высоким риском пожара : транспортные средства могут спонтанно вспыхнуть.



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