В Украине появились чипсы с неожиданными вкусами: женских и мужских половых органов

В украинские онлайн магазины попали ароматизированные картофельные чипсы литовского бренда CHAZZ с неожиданными вкусами Pussy и Dick. Одна пачка таких чипсов на разных площадках стоит от 200 до 400 гривен.



Чипсы со вкусом половых органов Pussy и Dick. Фото из открытых источников

Литовский бренд CHAZZ указывает, что по данным исследований в последние несколько лет во всем мире, миллениалы занимаются сексом в 3 раза меньше, чем их родители того же возраста. Вероятной причиной этого стали социальные сети, заменившие живое общение, свидание и реальный секс.

Компания использовала данные для неожиданного маркетингового хода и указывает, что для привлечения внимания к уменьшению количества секса создала первые в мире чипсы со вкусом Pussy. Следующими чипсами в этой линейке стали чипсы со вкусом Dick.

"Этим подарком вы сообщаете, что у вас нет внутренних барьеров и вы можете говорить о сексе открыто, без комплексов и предубеждений", — говорится в описании к чипсам бренда CHAZZ.

Производитель также уверяет, что люди, которые пробовали чипсы Pussy и Dick, оставляют положительные отзывы.

Кроме неожиданных вкусов женских и мужских половых органов, компания CHAZZ выпускает также чипсы со вкусом борща и уверяет, что вся прибыль от этих чипсов пойдет Украине.

В настоящее время чипсы бренда были раскуплены на большинстве украинских онлайн площадок. Однако ожидается, что новая партия чипсов со вкусами женских и мужских половых органов поступит в ближайшие недели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 14-летнем подростке, который съел один чипс в рамках опасного "One Chip Challenge" и через несколько часов скончался.

Также "Комментарии" писали об американской еде, которая удивляет европейцев — от пива во фритюре до бекона в мороженом.