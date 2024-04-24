В Украине появились чипсы с неожиданными вкусами: женских и мужских половых органов

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Slava Kot
В украинские онлайн магазины попали ароматизированные картофельные чипсы литовского бренда CHAZZ с неожиданными вкусами Pussy и Dick. Одна пачка таких чипсов на разных площадках стоит от 200 до 400 гривен.
Чипсы со вкусом половых органов Pussy и Dick. Фото из открытых источников
Литовский бренд CHAZZ указывает, что по данным исследований в последние несколько лет во всем мире, миллениалы занимаются сексом в 3 раза меньше, чем их родители того же возраста. Вероятной причиной этого стали социальные сети, заменившие живое общение, свидание и реальный секс.
Компания использовала данные для неожиданного маркетингового хода и указывает, что для привлечения внимания к уменьшению количества секса создала первые в мире чипсы со вкусом Pussy. Следующими чипсами в этой линейке стали чипсы со вкусом Dick.
Производитель также уверяет, что люди, которые пробовали чипсы Pussy и Dick, оставляют положительные отзывы.
Кроме неожиданных вкусов женских и мужских половых органов, компания CHAZZ выпускает также чипсы со вкусом борща и уверяет, что вся прибыль от этих чипсов пойдет Украине.
В настоящее время чипсы бренда были раскуплены на большинстве украинских онлайн площадок. Однако ожидается, что новая партия чипсов со вкусами женских и мужских половых органов поступит в ближайшие недели.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о 14-летнем подростке, который съел один чипс в рамках опасного "One Chip Challenge" и через несколько часов скончался.
Также "Комментарии" писали об американской еде, которая удивляет европейцев — от пива во фритюре до бекона в мороженом.
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Ігор
сегодня, 14:32
Дивно що в нас не почали робити чіпси з портретами Фюрера.