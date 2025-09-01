logo

В Украине появилась новая премия для чиновников: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине появилась новая премия для чиновников: что известно

В Украине изменяют правила премирования госслужащих: введена новая премия и установлен лимит выплат

1 сентября 2025, 17:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Кабинет министров принял новый порядок премирования государственных служащих, которым вводится дополнительный вид поощрения – премия по результатам ежегодного оценивания деятельности. В то же время правительство ограничило общий размер премий, которые должностные лица смогут получить в течение года. Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на постановление правительства от 8 августа №953.

В Украине появилась новая премия для чиновников: что известно

Изменение премий для госслужащих

Новые правила

Теперь премии госслужащим будут начисляться за фактически отработанное время. Это касается как ежемесячных, так и квартальных выплат, в частности, в случаях отпуска, болезни или других ситуаций, когда зарплата рассчитывается по среднему показателю.

Ежегодная премия

Кроме текущих премий, вводится новая форма поощрения – выплата по результатам ежегодной оценки работы. Ее размер будет зависеть от индивидуальных достижений работника и фонда оплаты труда конкретного органа. Выплачивать премию до конца года, независимо от того, сколько времени должностное лицо отработало в месяце ее начисления.

Ограничение общего размера

Если раньше общая сумма премий не имела четких ограничений, то теперь их годовой размер не может превышать 30% годовой устойчивой зарплаты госслужащего.

Критерии премирования

Оценивать будут не только выполнение стратегических документов и поручений премьер-министра, но и задачи, определенные непосредственным руководителем или условиями контракта.

Испытательный срок и увольнение

Впервые определены условия премирования для служащих на испытательном сроке: они будут получать премии на общих основаниях. В случае увольнения выплата начисляется пропорционально фактически отработанному времени в последнем месяце работы.

Соглашение для руководителей

Для некоторых высших должностных лиц премии будут согласовываться с чиновниками. В частности:

• руководителю Госстата – с первым вице-премьер-министром и министром цифровой трансформации;

• руководителям Государственной регуляторной службы, АРМА и Госпродпотребслужбы — с министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Также отдельно прописано, что премии госслужащих категории "А" согласны с органом назначения или уполномоченным лицом.

Премии в декабре

Сохраняется норма о представлении предложений по премиям до 5 числа следующего месяца. В то же время, для декабря введено исключение: предложения необходимо подавать за семь дней до последнего срока проведения выплат, определенного Казначейством.

Таким образом, правительство стремится сделать систему премирования чиновников более прозрачной и контролируемой, введя одновременно механизм дополнительной оценки эффективности их работы.

Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/fea/v-ukraini-zyavitsya-nova-premiya-dlya-chinovnikiv-yaki-sche-pravila-viplat-zminili.htm
