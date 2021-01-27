В Украине повысят штрафы за ложный вызов спасателей: названы размеры

На последнем заседании Верховной Рады нардепы рассмотрели вопросы усиления ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. В частности, был поддержан законопроект, предусматривающий увеличение размера штрафов за отдельные нарушения. Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

Ложные вызовы спасателей теперь дорого обойдутся украинцам. Фото из открытых источников

Документ №4157 депутаты приняли в первом чтении и пока что готовят его к рассмотрению во втором. Но, скорее всего, законопроект будет повторно проголосован, поэтому злостные нарушители правил пожарной безопасности могут готовить собственные кошельки к уплате штрафов.





Едва ли не самым большим ростом могут "похвастаться" выплаты за заведомо ложный вызов любых спасательных служб. Это касается пожарных, скорой медицинской помощи и полицейских.

Сейчас украинцы за шуточные звонки спасателям могут отделаться небольшим штрафом от 51 до 109 гривен. Но скоро это останется в прошлом, ведь законопроект увеличит количество административных взысканий в более 65 раз! Следовательно, после окончательной поддержки документа, за ложный вызов украинцам придется заплатить от 200 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если переводить в конкретные суммы, то размер штрафа равен 3400-10200 гривен.

Также законопроект предусматривает изменение админвзысканий за нарушение установленных законодательством требований техники безопасности, хоздеятельность без декларации соответствия материально-технической базы требованиям закона, невыполнение соответствующих предписаний и тому подобное.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Верховная Рада Украины планирует ввести ответственность за неправильно установлены кондиционеры.

Также на портале можно узнать, когда начнут штрафовать нарушителей закона об украинском языке.



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