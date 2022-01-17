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В Украине повысят размер алиментов: на сколько вырастут выплаты

Размер алиментов повысят в несколько этапов

сегодня, 18:25
Автор:

Лиля Воробьева
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В нашей стране в этом году дважды поднимут размер алиментов. Об этом сообщает ТСН. Первое повышение этих выплат для детей из неполных семей предусмотрено на 1 июля этого года. Второе повышение запланировано на 1 декабря.

В Украине повысят размер алиментов: на сколько вырастут выплаты

Алименты в Украине вырастут (фото из открытых источников)

Именно с этой даты малыши до 6 лет будут получать от 1010 до 2201 грн. На детей в возрасте от 6 до 18 лет предусмотрены большие размеры таких денежных выплат. Это от 1370 до 2744 грн.

Следующее увеличение алиментов планируется уже на 1 декабря. С тех пор эту денежную помощь будут увеличивать в зависимости от категории до 126 грн. Отмечалось, что размер алиментов возможен и больше, это будет определяться по доходам того лица, которое платит такие выплаты.

Важно, что если один из родителей не платит эту помощь на ребенка, то к нему будут применяться меры по административной, гражданской или уголовной ответственности.

Напомним, что "Комментарии" сообщили, что житель Канады не хочет платить алименты своей жене, и поджег миллионы долларов. Мужчина не захотел платить жене алименты и решил сжечь все свои деньги.   Брюс Макконвиль сжег миллион канадских долларов, чтобы не платить алименты своей жене. Во время судебного заседания МакКонвиль отказался предоставлять информацию о своих финансах и заявил, что он продал все свое имущество, после этого снял с банковского счета более одного миллиона канадских долларов и сжег их. Но предоставить доказательства того, что он действительно уничтожил эти деньги, мужчина не смог. За попытки скрыть информацию об имуществе МакКонвилль был приговорен к месяцу тюремного заключения, и ему назначили штраф.


 


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Источник: https://tsn.ua/groshi/v-ukrayini-pidvischat-rozmir-alimentiv-yak-zrostut-viplati-1954681.html
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