С 1 января 2025 года в Украине ожидается повышение стоимости оформления нескольких типов биометрических документов, в частности ID-карт, паспортов для выезда за границу, а также вид на временное и постоянное проживание. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе, объяснив изменения повышением стоимости бланков документов, осуществляемых ГП Полиграфический комбинат "Украина".

Биометрический паспорт. Фото: 24 Канал

Обновленные тарифы на биометрические документы выглядят следующим образом:

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней — 558 грн.

· Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней — 928 грн.

· Паспорт для выезда за границу (до 20 рабочих дней) — 1042 грн.

· Паспорт для выезда за границу (до 7 рабочих дней) — 1682 грн.

· Вид на постоянное проживание в Украине — 1175 грн.

· Вид на временное проживание в Украине — 1080 грн.

Миграционная служба также отметила, что граждане, которые уже оплатили административные услуги и подали заявления на оформление документов до 31 декабря 2024, смогут получить их по старым ценам. Однако если заявление подадут после этой даты, они обязаны доплатить разницу согласно новым тарифам.

Напомним, что с начала 2025 г. также предполагается повышение тарифа на передачу электроэнергии для "Укрэнерго". НКРЭКУ уже одобрила проект повышения на 25,8%, что приведет к росту тарифа до 665,26 грн/МВтч. В то же время, потребителям следует ожидать повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод, а также на услуги фиксированной телефонной связи и проводного радио, что также вызвано инфляционными процессами и необходимостью развития телекоммуникационной инфраструктуры.

Портал "Комментарии" ранее писал, что комиссия Госдумы страны-агрессора по вопросам регламента подала на рассмотрение нижней палаты парламента проект постановления, устанавливающего порядок ограничения права на выезд из России для депутатов, обладающих информацией особой важности.