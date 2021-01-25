В Украине полиции хотят разрешить останавливать автомобили без причины

На этой неделе в Верховной Раде Украины рассмотрят законопроект, который даст право патрульной полиции останавливать авто без всяких на то причин. Водителей будут проверять на состояние алкогольного опьянения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

Полицейские смогут останавливать машины без причин - фото: из открытых источников

Так, по его словам, народные депутаты Украины намерены бороться с пьяными водителями на дорогах, которые из-за своей глупости могут отобрать чужие жизни. В связи с этим они разработали новый законопроект, который позволяет патрульной полиции беспричинно остановить автомобиль.

Правоохранители смогут также проверить, трезв ли водитель данного транспортного средства. В случае, если со стороны водителя в этом плане нет нарушений, спустя несколько минут он сможет ехать дальше. Однако если же водитель будет находиться в состоянии алкогольного опьянения, дело будет куда серьезнее. Именно с целью поимки недобросовестных водителей, по мнению Геращенко, все депутаты должны поддержать данный законопроект.

Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде что она сделает Украину безопаснее, — отметил Геращенко.

Стоит отметить, что заместитель министра МВД привел в пример скандальный случай с одним из чиновников. Совсем недавно Кабмин уволил Виталия Немилостивого с должности заместителя Министра Стратегических отраслей промышленности из-за его выходки на дороге. Чиновник был замечен за ездой по столичным дорогам в состоянии алкогольного опьянения. Плюс ко всему, он пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, которые остановили его, угрожая им своей должностью.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что мужчина сделал из "Запорожца" внедорожник, а также о том, за что оштрафовали депутатов Верховной Рады.





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