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В Украине погибли более 100 детей за период войны: генпрокурор обратилась к ООН

ООН должна принять решение о миссии по оценке нарушения прав детей в Украине

сегодня, 10:22
Автор:

Козлова Альбіна
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что обратилась к представителям ООН по поводу гибели детей на территории Украины во время войны и обстрелов украинских населенных пунктов российскими оккупантами. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

В Украине погибли более 100 детей за период войны: генпрокурор обратилась к ООН

Ирина Венедиктова, генеральный прокурор, фото из открытых источников

По предварительным данным, во время войны, за 20 суток, погибли 103 ребенка и более 100 получили ранения. Это как минимум пять детей каждый день. Впрочем, официальные данные могут не отражать полную картину, говорит генпрокурор, ведь в горячих точках и на временно оккупированных территориях у прокуроров и правоохранителей нет возможности осматривать места обстрелов. За 20 суток враг совершил бомбардировки и обстрелы более 400 учебных заведений, 59 из них полностью уничтожены.

По поводу гибели детей генеральный прокурор обратилась к Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов и Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей. Для Украины очень важно, чтобы специализированные учреждения ООН приняли решение и реализовали миссию по оценке нарушения прав детей в условиях войны в Украине.

В своем обращении генпрокурор просит о сотрудничестве в документировании и реагировании на насилие в отношении детей в условиях вооруженной агрессии рф против Украины в рамках реализации статьи 45 Конвенции ООН о правах ребенка. Офис Генерального прокурора использует все национальные и международные юридические фронты для привлечения страны-агрессора к ответственности за совершение военных преступлений в Украине.

Как сообщал портал, Ирина Верещук рассказала о текущей ситуации в Мариуполе и количестве эвакуированных. Из города выехали 20 тысяч граждан на частном транспорте, автобусы и гуманитарная помощь не могут добраться до города.



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Источник: https://www.facebook.com/VenediktovaIryna
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