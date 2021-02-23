В Украине подорожают билеты на поезда: стало известно, когда и на сколько

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Елизавета Черных
Украинская железная дорога в этом году проведет перерасчет цен билетов на поезда, которые не индексировались уже несколько лет. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак.
В Украине подорожают билеты на поезда - фото из открытых источников
Напомним, что ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий также сообщал, что цены на железнодорожные билеты начнут расти с марта — апреля на два процента в месяц. Чиновник заявлял, что у украинцев есть возможность сэкономить на билетах и приобрести их по значительно меньшей цене. Для этого нужно покупать билеты заранее. Так граждане могут получить скидку до сорока процентов.
Накануне сообщалось, что Верховная Рада приняла проект постановления о создании Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", расследование фактов возможной бездеятельности, нарушение законодательства органами управления, привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия. О том, кто может попасть под удар и возможные последствия расследования рассказали украинские эксперты. Детали читайте в нашем материале.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что Укрзализныця вскоре планирует запуск двух скоростных двухэтажных поездов Skoda после их ремонта.
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