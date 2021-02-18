В Украине вырастут цены на железнодорожные билеты: когда, на сколько и есть ли возможность сэкономить

Вскоре в Украине повысятся цены на пассажирские перевозки. Об этом сообщается на сайте Glavcom.ua.

Железнодорожные билеты в Украине подорожают: на сколько и когда. Фото: informator.ua

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что цены на железнодорожные билеты начнут расти с марта — апреля на два процента в месяц.

Однако министр называет это не повышением, а легкой индексацией цен. Изменения стоимости билетов предусмотрены в финансовом плане Укрзализныци.

Однако Владислав Криклий заявляет, что в украинцев есть возможность сэкономить на билетах и приобрести их по значительно меньшей цене. Для этого нужно покупать билеты заранее. Так граждане могут получить скидку до сорока процентов.

Индексацию цен Укрзализныця анонсировала еще в январе этого года. По словам руководства индексация — вынужденная мера, рост цен будет постепенным. Например, стоимость плацкарта из Киева во Львов постепенно к концу года вырастет с 190 до 232 гривен.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла проект постановления о создании Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", расследование фактов возможной бездеятельности, нарушение законодательства органами управления, привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия. О том, кто может попасть под удар и возможные последствия расследования рассказали украинские эксперты. Детали читайте в нашем материале.

Напоминаем, что Укрзализныця вскоре планирует запуск двух скоростных двухэтажных поездов Skoda после их ремонта.

Также сайт "Комментарии" рекомендует посмотреть как выглядят элитные вагоны Укрзализныци.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!