В Украине заметно выросла цена на лимоны. За последнюю неделю их стоимость поднялась на 22%. Теперь средняя цена килограмма лимонов составляет от 30 до 50 гривен. В чем причина такого резкого роста, сообщили в эфире программы "Завтрак с 1 + 1".

В Украине подорожали лимоны: в чем причина. Фото: vr-gazeta.ru

Оказалось, что Турция, которая является основным поставщиком лимонов, сократила поставки. Это главный фактор, который повлиял на увеличение стоимости цитрусовых. Также, большую роль сыграло повышение спроса оптовых компаний и розничных сетей.

Закупочная цена на лимоны возросла и на внешнем рынке.

Напомним, что лимонный сок и кожура полезны для нашего организма. Сок лимона дарит заряд бодрости, крепкий иммунитет, а также контролирует аппетит человека. В свою очередь кожура лимона содержит еще больше витаминов и полезных веществ, чем сок и мякоть. Поэтому ее нельзя выбрасывать.

Цедра богата витамином С, который укрепляет защитные силы иммунной системы, а также благотворно влияет на нервную систему, нормализует кровообращение и укрепляет сосуды. Кроме этого, кожура содержит клетчатку, которая улучшает процессы пищеварения. Она устраняет спазмы, тошноту и расстройство кишечника. Этот продукт эффективно выводит из организма шлаки и токсины, осуществляя защиту клеток тела от инфекций.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, какому типу людей вредно есть лимон. Ведь несмотря на его полезные свойства, цитрус содержит противопоказания. Поэтому людям, у которых повышенная кислотность, аллергическая реакция, гастрит, панкреатит, язва и воспалительные заболевания кишечника рекомендуется заменить этот продукт.









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