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В Украине подорожает проезд в общественном транспорте

Будут ли поднимать цены на проезд в коммунальном транспорте - пока неизвестно

сегодня, 16:14
Автор:

Мокрик Анастасия

Перевозчики заявили о том, что вскоре цена за проезд в общественном транспорте повысится. Это касается не только столицы, а и еще нескольких городов Украины. Сильно отличаться от сегодняшней стоимости за проезд новая цена не будет. 

В Украине подорожает проезд в общественном транспорте

ФОТО: Из открытых источников

Повышение тарифов вплотную связано с тем, что за последние 10 месяцев значительно уменьшился пассажиропоток. Кроме того, условия работы стали наоборот только жестче. Людей на стоячие места в маршрутках и автобусах после начала пандемии в стране больше не берут, а это значит, что прибыль в день также в несколько раз меньше.

Эксперт по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов рассказал, что цены на проезд будут повышены везде по-разному. Это зависит от того, какой маршрут и какая нагрузка. Что касается Киева, то там, по прогнозам, стоимость проезда может повыситься до 10-12 гривен. Сейчас услуга стоит 8 гривен. Эксперты говорят, что изменения могут произойти в конце зимы или начале весны 2021 года.

Помимо столицы проезд подорожает также и в Житомире. По предварительной информации цена возрастет на 1 гривну, то есть до 9 гривен. Также цена поменяется и в общественном транспорте Хмельницкого. В этом городе, к слову, сейчас самый дешевый проезд во всей Украине. Однако и там поднятие цен неизбежно. Будут ли поднимать тарифі на проезд в других города Украины – пока остается неизвестным.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, сколько в этом году в Украине будут стоить ёлки в каждом городе, а также о том, что начиная с марта 2021 года Укрзализныця планирует повысить тарифы на перевозку пассажиров.



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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/nepriyatnyy-syurpriz-dlya-passazhirov-v-ukraine-podorozhaet-proezd-v-marshrutkah-i-avtobusah-1692838.html
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