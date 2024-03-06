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В Украине планируют реформировать сферу высшего образования

Украина стоит на пороге кардинальных образовательных реформ

сегодня, 15:32
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Украине насчитывается более полутора тысячи заведений высшего образования — цифра, вызывающая вопросы не только о качестве образовательных услуг, но и о целесообразности такого многообразия в условиях ограниченных ресурсов. Эта тема стала предметом оживленного обсуждения на государственном уровне, особенно в контексте текущих экономических и социальных вызовов, с которыми сталкивается страна.

В Украине планируют реформировать сферу высшего образования

Высших учебных заведений в Украине станет меньше

Согласно с заявлением Юлии Гришиной, председателя подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, существует острая необходимость в объединении учебных заведений. Этот процесс видится не просто как административная реорганизация, но как шанс для повышения качества образования и его доступности.

"Мы уже много лет говорим о том, что в Украине действительно много заведений высшего образования. Поэтому в последние годы постепенно продолжается процесс объединения университетов.  Ждать некогда, сейчас война, средств не хватает, как и детей, поэтому нужно скорейшее объединение ЗВО и другой взгляд на инфраструктуру образования", — подчеркнула Гришина.

Напомним, что информационный ресурс "Освіта.ua" представил вузы сферы культуры и искусств, занявшие самые высокие места в консолидированном рейтинге заведений высшего образования Украины в 2023 году. Киевский национальный университет культуры и искусств удерживает лидирующую позицию – первое место в ТОП10 лучших заведений высшего образования в сфере культуры и искусств Украины. Уже три года подряд (2020, 2021, 2023) университет культуры остается флагманом украинского образовательного процесса.



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