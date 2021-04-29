В Украине планируют повысить пенсии: кому повезло

Сегодня, 29 апреля, депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу законопроект №4555, который предусматривает повышение пенсий для чернобыльцев. Для этого из государственного бюджета в 2021 году планируют перечислить 526,5 миллиона гривен. Такие надбавки получит 39 481 пенсионер.

Пенсия - фото с открытых источников

В частности, людям с первой группой инвалидности планируют увеличить пенсию на 3810 гривен, а ее общая сумма составит 16 080 гривен. Пенсионерам со второй группой инвалидности к выплатам хотят добавить 2020 гривен, что в сумме увеличит выплаты до 12 987 гривен. Людям с третьей группой инвалидности добавят 788 гривен. Размер их пенсии достигнет 8917 гривен.

"С учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1158 млн грн в год (10-процентная индексация), в 2023 году — соответственно 1262 млн грн в год (9-процентная индексация)", — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Напомним, что Министерство социальной политики Украины разработало специальный онлайн-калькулятор с помощью которого каждый желающий может рассчитать размер своей пенсии, не выходя из дома. Подробнее читайте в нашей новости.

Кстати, с сентября 2021 в Украине начал действовать обновленный порядок получения пенсионных выплат, касается перевода средств на банковскую карту. О новом порядке выплачивание пенсий читайте в нашем материале.

Также в апреле 2021 Пенсионный Фонд Украины подал точную статистику по количеству пенсионеров и средней пенсии по стране.



"Комментарии" провели опрос экспертов о новых возможных способах получения пенсий для Украинской. Узнавайте их мысли по ссылке.

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