logo
Русский Українська

BTC/USD

46076.34

ETH/USD

3479.73

LTC/USD

180.98

USD/UAH

26.97

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украине пенсионерам будут дополнительно выплачивать по 5500 грн ежемесячно: кто получит средства
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине пенсионерам будут дополнительно выплачивать по 5500 грн ежемесячно: кто получит средства

26 украинцев получат надбавку

сегодня, 21:49 comments1538
Автор:

Лиля Воробьева

Правительство страны приняло решение о назначении государственной пожизненной стипендии для наших граждан,  которые в опасные времена Холокоста и Второй мировой войны сохранили жизнь евреям. Его принято 8 сентября, на правительственном заседании. Об этом сообщает Правительственный портал.

В Украине пенсионерам будут дополнительно выплачивать по 5500 грн ежемесячно: кто получит средства

Решение о повышении приняли в Кабмине (фото из открытых источников)

Эти пожизненные выплаты с 1 июня этого года будут получать 26 наших соотечественников.

Как сказано в сообщении, это — 18 Праведников народов мира, 6 праведников Украины и 2 Праведники Бабьего Яра.

Эта пожизненная стипендия составит три прожиточных минимума для людей, утративших трудоспособность. И будет постоянной, не учитывая размер пенсии или иных доходов. Ежемесячно она составит 5562 грн.

Правительство приняло такое решение, выполняя соответствующий указ Президента от 14 мая этого года о пожизненных государственных стипендиях для украинцев, которые, рискуя безопасностью собственных семей, сохранили жизнь и прятали евреев на территории страны во времена Холокоста и в годы Второй мировой войны,- суммируется в информации.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Минсоцполитики планируют пять раз повышать пенсии в 2022 году. Украинские пенсионеры получают среднюю пенсию около 3000 гривен, но этих средств практически не хватает на проживание — оплата коммунальных услуг и лечения в старости стоят чуть ли не в разы дороже. Поэтому в Украине в 2022 году планируют в пять этапов повышать пенсии. В Минсоцполитики отметили, что если удастся реализовать стратегию повышения пенсий, то она будет первой с 2014 года, когда повышением будут охвачены все категории пенсионеров.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-priznachiv-dovichni-derzhavni-stipendiyi-gromadyanam-ukrayini-yaki-ryatuvali-yevreyiv-pid-chas-golokostu
Теги:
comments

Обсуждения

Сергей

сегодня, 22:10

Т.е. Евреи теперь введены в ранг НАДЛЮДЕЙ???Сохрани жизнь еврею в Украине и получи доплату к пенсии...сохрани жизнь Украинцу в Украине и иди НАХ...УЙ.???Вовка,тот что ТИПА ПРЕЗИДЕНТ,а ты часом не ох...ел со своей жидовской фишкой??????

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ