В Украине пенсионерам будут дополнительно выплачивать по 5500 грн ежемесячно: кто получит средства

Правительство страны приняло решение о назначении государственной пожизненной стипендии для наших граждан, которые в опасные времена Холокоста и Второй мировой войны сохранили жизнь евреям. Его принято 8 сентября, на правительственном заседании. Об этом сообщает Правительственный портал.

Решение о повышении приняли в Кабмине (фото из открытых источников)

Эти пожизненные выплаты с 1 июня этого года будут получать 26 наших соотечественников.

Как сказано в сообщении, это — 18 Праведников народов мира, 6 праведников Украины и 2 Праведники Бабьего Яра.

Эта пожизненная стипендия составит три прожиточных минимума для людей, утративших трудоспособность. И будет постоянной, не учитывая размер пенсии или иных доходов. Ежемесячно она составит 5562 грн.

Правительство приняло такое решение, выполняя соответствующий указ Президента от 14 мая этого года о пожизненных государственных стипендиях для украинцев, которые, рискуя безопасностью собственных семей, сохранили жизнь и прятали евреев на территории страны во времена Холокоста и в годы Второй мировой войны,- суммируется в информации.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Минсоцполитики планируют пять раз повышать пенсии в 2022 году. Украинские пенсионеры получают среднюю пенсию около 3000 гривен, но этих средств практически не хватает на проживание — оплата коммунальных услуг и лечения в старости стоят чуть ли не в разы дороже. Поэтому в Украине в 2022 году планируют в пять этапов повышать пенсии. В Минсоцполитики отметили, что если удастся реализовать стратегию повышения пенсий, то она будет первой с 2014 года, когда повышением будут охвачены все категории пенсионеров.

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