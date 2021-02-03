В Украине ожидаются дожди и похолодание: погода на 4 февраля

В Украине ожидаются дожди, а затем минусовая температура, что может привести к гололёду. Об этом и о погоде на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 4 февраля в Украине - фото: из открытых источников

Так, завтра на территории всех областей ожидается дождливая погода в течение дня. В таких городах, как Чернигов и Суммы, пройдет мокрый снег. Температура воздуха в западной части страны составит от 5 до 7 градусов выше 0 днём, а ночью – +2… +4. Такая же температура ожидается в южной и восточной областях. В северной части и днём и ночью температура будет от 0 до +2, передает Укргидрометцентр.

По словам синоптика Натальи Диденко, 5-го февраля в страну вновь придет похолодание. Температура воздуха снизится до -4-7 градусов. Холоднее всего будет в Суммах. Там в этот день ожидается от 8 до 10 градусов ниже 0. В связи с тем, что накануне этого пройдет дождь, это может привести к гололёду на тротуарах и дорогах.

"Купите, может, все же ледоступы, что не очень дорого, в травматологии все равно дороже выйдет. Тьфу, тьфу, тьфу. И тех, кто на "лысой" резине, не бейте их, пожалейте, ибо, если Бог ума не дал, то как-то даже жалко человека", — написала на своей странице синоптик.

По данным Укргидрометцентра, 5 февраля в Украине будет солнечная погода. Однако сопровождаться она будет минусовой температурой.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, какой будет в этом году весна. Харьковский сурок-"синоптик" Тимка сделал свой прогноз, а также о том, что в феврале в Украину придет настоящая жара. Синоптик дал точный прогноз.

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