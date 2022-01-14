В Украине ожидается похолодание: в каких областях будет холоднее всего

В грядущие выходные в Украине в больше части областей будет сухая погода. При этом вновь вернутся ночные морозы. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине на 15 и 16 января. Фото из открытых источников

Синоптики передают, что в субботу, 15 января, на Западе Украины днем температура воздуха будет держаться до 2 градусов тепла. Погода будет облачной, без осадков. Ночью похолодает до -3 градусов.

В северной и центральной частях, как днем, так и ночью температура воздуха остановится на отметке +1 градус. На Юге страны днем будет от 2 до 4 градусов выше 0, а ночью температура опустится до -1.

Жителям восточных областей стоит ожидать мокрый снег, который пройдет на протяжении дня. При этом температура воздуха в некоторых областях будет до +1 градуса днем и до -1 ночью. А в некоторых ожидается до -2 градусов, как днем, так и ночью. К ночи начнется снегопад.



16 января во всей Украине будет сухая и облачная погода. Однако в некоторые области вернутся сильные ночные морозы. По информации источника, в Закарпатской области температура упадет до -9 градусов, в Черновицкой — до-12 градусов (Черновицкая). В других областях западной части Украины днем ожидается +1 градус, а ночью — до -4 и -6 градусов.

Центральные и северные области ждет теплая погода. Днем столбики термометра покажут до +2 градусов, а ночью будет -3 градуса. Южные области также ждет плюсовая температура днем — до +3. Ночью похолодает до -3.

Синоптик Наталья Диденко рассказала на своей странице в Facebook, что субботу ожидается сильный ветер — противостояние антициклона Carlos и циклона Famke.

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