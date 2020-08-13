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В Украине ожидается похолодание (карта)

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Украине в грядущие выходные

сегодня, 05:30 comments954
Автор:

Елена Волкова
В Украине ожидается похолодание (карта)

Сегодня, 13 августа, в Украине ожидается солнечная погода, впрочем, без привычных +30-ти градусов на термометрах. О похолодании во всех регионах сообщили в Украинском гидрометцентре (смотри карту).

По информации синоптиков, сегодня во многих областях ожидается +20…+22 градуса (Киев, Харьков, Полтава, Чернигов). На градус выше столбики термометров поднимутся в Днепре, Луганске, Кропивницком, Черкассах, Житомире, Хмельницком, Ровно. Тем временем в Одессе, Херсоне, Симферополе и Ужгороде ожидаются рекордные для этого дня отметки в +26…+28 градусов. 

Завтра погода будет аналогичной, а дождь с грозой возможны лишь в Луганской и Харьковской областях. В Гидрометцентре прогнозируют, что выходные будут также солнечными и без осадков. А в воскресенье в стране немного потеплеет: до +29-ти градусов.

Напомним, в четверг и пятницу, 13 и 14 августа, нас вновь ждут магнитные бури. Довольно сильные метеоудары не заставят себя ждать: их ожидают  21 и 22 августа. Последняя вспышка в этом месяце случится 29 августа.


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