В Украине ожидается похолодание (карта)

Сегодня, 13 августа, в Украине ожидается солнечная погода, впрочем, без привычных +30-ти градусов на термометрах. О похолодании во всех регионах сообщили в Украинском гидрометцентре (смотри карту).

По информации синоптиков, сегодня во многих областях ожидается +20…+22 градуса (Киев, Харьков, Полтава, Чернигов). На градус выше столбики термометров поднимутся в Днепре, Луганске, Кропивницком, Черкассах, Житомире, Хмельницком, Ровно. Тем временем в Одессе, Херсоне, Симферополе и Ужгороде ожидаются рекордные для этого дня отметки в +26…+28 градусов.

Завтра погода будет аналогичной, а дождь с грозой возможны лишь в Луганской и Харьковской областях. В Гидрометцентре прогнозируют, что выходные будут также солнечными и без осадков. А в воскресенье в стране немного потеплеет: до +29-ти градусов.

Напомним, в четверг и пятницу, 13 и 14 августа, нас вновь ждут магнитные бури. Довольно сильные метеоудары не заставят себя ждать: их ожидают 21 и 22 августа. Последняя вспышка в этом месяце случится 29 августа.



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