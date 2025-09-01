В Украине отреагировали на визит Путина в Китай

Рубрики
Россия продолжает оставаться сырьевой страной, поставщиком ресурсов и лидеры Глобального Юга используют Москву для своих технологических и политических целей. Такое мнение у себя в Telegram высказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Визит Путина в Китай. Фото: из открытых источников
Глава ЦПД раскритиковал представление российской пропаганды о равенстве РФ с мощными государствами. Он отмечает, что Россия сегодня функционирует как "сырьевой придаток" и "инструмент для ослабления Запада", а не как независимый глобальный игрок.
Коваленко подчеркнул, что уровень РФ сегодня определяется потерей влияния на Центральную Азию, постсоветское пространство и Ближний Восток, а также невозможностью эффективно защитить собственную территорию.
