В Украине отреагировали на визит Путина в Китай

Россия продолжает оставаться сырьевой страной, поставщиком ресурсов и лидеры Глобального Юга используют Москву для своих технологических и политических целей. Такое мнение у себя в Telegram высказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Визит Путина в Китай. Фото: из открытых источников

Глава ЦПД раскритиковал представление российской пропаганды о равенстве РФ с мощными государствами. Он отмечает, что Россия сегодня функционирует как "сырьевой придаток" и "инструмент для ослабления Запада", а не как независимый глобальный игрок.

"Путин живет фантазиями о "возрождении империи" тогда, когда лидеры Глобального Юга знают, что этого никогда не произойдет и просто качают ресурсы из РФ дешево, и помогают карлику отправлять его народ на гибель в войне, испытывая некоторые собственные технологические решения в оружии, имитируя этим помощь ему в "достижении целей", которых никогда не достигнет", — отмечает руководитель ЦПД.

Коваленко подчеркнул, что уровень РФ сегодня определяется потерей влияния на Центральную Азию, постсоветское пространство и Ближний Восток, а также невозможностью эффективно защитить собственную территорию.

"Но сырьевой придаток имитирует величие планетарного масштаба. Особенно весело представлять, что думает Си о России, когда знаешь уровень геополитического планирования Китая. Слабая Россия всегда была выгодна Пекину", — акцентирует Коваленко.

