В Украине отреагировали на попадание Путина в список "Человек года" от TIME

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица подверг критике издание TIME за включение президента России Владимира Путина в краткий список номинантов на звание "Человек года". Украинский дипломат провел параллели Путина с Гитлером и указал на агрессию обоих диктаторов.

Путин попал в краткий список "Человек года" от TIME

Сергей Кислица вспомнил, что в 1938 году TIME назвал Гитлера "Человеком года". Тогда издание объяснило свой шаг тем, что нацистский диктатор был "наибольшей угрозой", с которым сталкивается демократический мир. Впоследствии "Человеком года" становились и другие противоречивые деятели, в том числе Сталин, бен Ладен, аятолла Хомейни и Владимир Путин.

TIME указывает, что выбирает людей в эту категорию лиц, наиболее повлиявших на нашу жизнь и имеющих самые высокие показатели популярности. Однако Кислица отметил, что освещение диктаторов от TIME еще больше придает им популярность и поощряет агрессивные действия. В качестве примера Сергей Кислица указал на Гитлера, получившего статус "Человек года" в 1938 году, а в 1939 году начал войну. Подобная ситуация произошла и с Путиным, которого признали "Человеком года" в 2007 году, а уже в 2008-м Россия напала на Грузию.

"Последует ли выбор TIME 2023 года добром или злом в новом году, можно будет увидеть в ближайшее время. Было бы трагично, если бы 1938/39 и 2007/08 стали бы дежавю в 2024 году...", — отметил Сергей Кислица и добавил, что "правильный выбор, за которым следует добро, стоит больше, чем соблюдение традиции" и размещение фактического зла на обложке в 2024 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский эксперт по искусственному интеллекту заявил, что на выступлениях президента России Владимира Путина были использованы разные лица.

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал главные причины войны России.