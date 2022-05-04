В Украине открыли сообщение Киев – Житомир по Варшавской трассе (ВИДЕО)

В Украине продолжают восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Так, по Варшавской трассе открыто движение по мосту через реку Тетерев. Специалисты восстановили сообщение Киев – Житомир. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Открыли движение через один мост (фото из открытых источников)

По словам Александра Кубракова, на Варшавской трассе за время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения.

"Открыли движение по мосту через реку Тетерев. Этот насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю моста – установлены бетонные блоки. После освобождения Киевщины от российских оккупантов и разминирования Укравтодор начал процесс возобновления проезда на важных логистических маршрутах региона. На Варшавской трассе во время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения", — говорится в сообщении.

Кроме этого, чиновник рассказал о восстановлении направления Киева с Житомирщиной

"На сегодняшний день, по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с Житомирской автомобильной дорогой М-07 Киев — Ковель — Ягодин", — отметил Кубраков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Киевской области восстановили мост через реку Ирпень. После освобождения территорий в Киевской области идет восстановление дорог и другой критической инфраструктуры. Стало известно, что через реку Ирпень открыли движение по участку дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин. По словам главы министерства, возобновление временной переправы заняло 2 недели. Кроме того, Александр Кубраков сообщил, что на других участках также активно продолжаются восстановительные работы.





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