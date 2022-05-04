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В Украине открыли сообщение Киев – Житомир по Варшавской трассе (ВИДЕО)

Открыли движение по мосту через реку Тетерев

4 мая 2022, 17:36
Автор:

Лиля Воробьева
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В Украине продолжают восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Так, по Варшавской трассе открыто движение по мосту через реку Тетерев. Специалисты восстановили сообщение Киев – Житомир. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

В Украине открыли сообщение Киев – Житомир по Варшавской трассе (ВИДЕО)

Открыли движение через один мост (фото из открытых источников)

По словам Александра Кубракова, на Варшавской трассе за время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения.

"Открыли движение по мосту через реку Тетерев. Этот насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю моста – установлены бетонные блоки. После освобождения Киевщины от российских оккупантов и разминирования Укравтодор начал процесс возобновления проезда на важных логистических маршрутах региона. На Варшавской трассе во время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения", — говорится в сообщении.

Кроме этого, чиновник рассказал о восстановлении направления Киева с Житомирщиной

"На сегодняшний день, по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с Житомирской автомобильной дорогой М-07 Киев — Ковель — Ягодин", — отметил Кубраков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Киевской области восстановили мост через реку Ирпень. После освобождения территорий в Киевской области идет восстановление дорог и другой критической инфраструктуры. Стало известно, что через реку Ирпень открыли движение по участку дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин. По словам главы министерства, возобновление временной переправы заняло 2 недели. Кроме того, Александр Кубраков сообщил, что на других участках также активно продолжаются восстановительные работы.



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Источник: https://www.facebook.com/100004848136863/videos/3137728653107174/
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