В Украине открыли Национальное военное мемориальное кладбище: где оно находится и как туда доехать

Кравцев Сергей
Сегодня в Мархаловке Киевской области состоялось официальное открытие Национального военного мемориального кладбища.
Национальное военное мемориальное кладбище. Фото: из открытых источников
На Национальном мемориальном военном кладбище состоялся военный церемониал захоронения неизвестных солдат с воинскими почестями чествования павших Героев, имена которых пока не установлены.
Это первые захоронения на территории мемориала. На отдельном месте на территории кладбища — сектор захоронений неизвестных защитников и защитниц.
Среди присутствующих на открытии кладбища был президент Владимир Зеленский, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и другие.
Как сообщила журналистам министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова, строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища продолжается, также начато строительство второй очереди.
На территории комплекса уже возведены два колумбария, обустроена стоянка, проложены инженерные сети, построена дорожная развязка и подъездная дорога.
Наталья Калмыкова отметила, что предполагается проведение архитектурного конкурса на создание памятника, который бы олицетворял неизвестных защитников и защитниц.
Из Киева на Национальное военное мемориальное кладбище теперь каждые 2 часа будет курсировать бесплатный автобус.
