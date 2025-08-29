logo

В Украине открыли Национальное военное мемориальное кладбище: где оно находится и как туда доехать
В Украине открыли Национальное военное мемориальное кладбище: где оно находится и как туда доехать

Начались первые захоронения на территории мемориала

29 августа 2025, 12:01
Сегодня в Мархаловке Киевской области состоялось официальное открытие Национального военного мемориального кладбища.

В Украине открыли Национальное военное мемориальное кладбище: где оно находится и как туда доехать

Национальное военное мемориальное кладбище. Фото: из открытых источников

На Национальном мемориальном военном кладбище состоялся военный церемониал захоронения неизвестных солдат с воинскими почестями чествования павших Героев, имена которых пока не установлены.

Это первые захоронения на территории мемориала. На отдельном месте на территории кладбища — сектор захоронений неизвестных защитников и защитниц.

Среди присутствующих на открытии кладбища был президент Владимир Зеленский, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и другие.

Как сообщила журналистам министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова, строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища продолжается, также начато строительство второй очереди.

"Здесь у нас до шести тысяч мест (в будущем должно быть до 120 тыс. – ред.). Часть отведена для семей, которые хотят похоронить своих близких. Часть отведена под захоронение тех, кто нераспознан, когда идентификация продолжается", — отметила Калмыкова.

На территории комплекса уже возведены два колумбария, обустроена стоянка, проложены инженерные сети, построена дорожная развязка и подъездная дорога.

Наталья Калмыкова отметила, что предполагается проведение архитектурного конкурса на создание памятника, который бы олицетворял неизвестных защитников и защитниц.

Из Киева на Национальное военное мемориальное кладбище теперь каждые 2 часа будет курсировать бесплатный автобус.

Читайте также на портале "Комментарии" — какова цель очередного смертельно удара РФ по Киеву: пробудит ли такой шаг США. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




