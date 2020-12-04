kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.12.2020

BTC/USD

19489.54

ETH/USD

618.53

LTC/USD

89.41

НБУ 04.12.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украине ограничат количество участников религиозных обрядов и праздников
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине ограничат количество участников религиозных обрядов и праздников

Нововведения также коснулись работы театров и кинотеатров.

сегодня, 01:32
Автор:

Ольга Чародий

В связи с большим количеством заболевших коронавирусной  инфекцией и неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране количество участников религиозных обрядов и праздников не должно превышать 20 человек. Такое решение приняли в Министерстве Культуры Украины. Будут ли изменены введенные ограничения на период зимних религиозных праздников-Крещения и Рождества – пока не уточняется.

В Украине ограничат количество участников религиозных обрядов и праздников

Фото из открытых источников

Кроме этого, нововведения коснулись работы театров и кинотеатров – наполненность их залов зрителями не должна превышать 50 %. Экскурсии в музеях также будут  проводиться только при условии возможности размещения одного человека на 20 квадратных метрах. Также сообщается, что в случае введения полного локдауна украинцы будут предупреждены об этом примерно за неделю и будут иметь возможность подготовится заранее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, смогут ли украинцы путешествовать на новогодние праздники. Сооснователь национального туристического оператора Елена Бойко поделилась, стоит ли украинцам планировать поездки на новогодние праздники, или лучше остаться дома. Крое того, председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха рассказал, что сейчас наблюдается активный спрос на экзотические туры, а некоторые направления уже полностью раскуплены.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://mincult.kmu.gov.ua/control
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ