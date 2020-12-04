В Украине ограничат количество участников религиозных обрядов и праздников

В связи с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией и неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране количество участников религиозных обрядов и праздников не должно превышать 20 человек. Такое решение приняли в Министерстве Культуры Украины. Будут ли изменены введенные ограничения на период зимних религиозных праздников-Крещения и Рождества – пока не уточняется.

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Кроме этого, нововведения коснулись работы театров и кинотеатров – наполненность их залов зрителями не должна превышать 50 %. Экскурсии в музеях также будут проводиться только при условии возможности размещения одного человека на 20 квадратных метрах. Также сообщается, что в случае введения полного локдауна украинцы будут предупреждены об этом примерно за неделю и будут иметь возможность подготовится заранее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, смогут ли украинцы путешествовать на новогодние праздники. Сооснователь национального туристического оператора Елена Бойко поделилась, стоит ли украинцам планировать поездки на новогодние праздники, или лучше остаться дома. Крое того, председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха рассказал, что сейчас наблюдается активный спрос на экзотические туры, а некоторые направления уже полностью раскуплены.

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