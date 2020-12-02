Несмотря на локдаун: украинцы раскупают экзотические туры на новогодние праздники

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Любовь Блажко
Как оказалось, для многих украинцев карантин и возможная угроза введения полного локдауна не являются веской причиной, чтобы отказаться от путешествий. Особенно, в преддверии новогодних праздников.
Украинцы раскупают экзотические туры. Фото: unsplash
Председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха рассказал, что сейчас наблюдается активный спрос на экзотические туры, а некоторые направления уже полностью раскуплены. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала "Украина 24".
Эксперт также добавил, что такая неопределенность со стороны власти приводит к тому, что украинцы все время находятся в подвешенном состоянии.
Что касается заграничного отдыха, то на новогодние праздники в первую очередь раскупают путевки на море – Мальдивы, Египет, и так далее. Плюс, планируют сделать несколько дополнительных рейсов.
Глава Ассоциации также отметил, что та категория людей, которая не готова отдать за экзотический тур немалые деньги, выбирает отдых в Украине. Отличным вариантом, конечно же, является Буковель.
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