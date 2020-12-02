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Несмотря на локдаун: украинцы раскупают экзотические туры на новогодние праздники

Туры по некоторым направлениям уже полностью раскуплены

сегодня, 15:31
Автор:

Любовь Блажко

Как оказалось, для многих украинцев карантин и возможная угроза введения полного локдауна не являются веской причиной, чтобы отказаться от путешествий. Особенно, в преддверии новогодних праздников. 

Несмотря на локдаун: украинцы раскупают экзотические туры на новогодние праздники

Украинцы раскупают экзотические туры. Фото: unsplash

Председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха рассказал, что сейчас наблюдается активный спрос на экзотические туры, а некоторые направления уже полностью раскуплены. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала "Украина 24". 

Эксперт также добавил, что такая неопределенность со стороны власти приводит к тому, что украинцы все время находятся в подвешенном состоянии. 

"Поэтому наш совет консультироваться и поддерживать постоянную связь с туроператорами и своими турагентами... А отдыхать можно, выбирая как зарубежный отдых, так и внутренний украинский. Не только Карпаты, но и Львовщина предоставляет возможности горнолыжного отдыха. Это может быть и Славское, и Драгобрат, не только Буковель", объяснил Голубаха. 

Что касается заграничного отдыха, то на новогодние праздники в первую очередь раскупают путевки на море – Мальдивы, Египет, и так далее. Плюс, планируют сделать несколько дополнительных рейсов. 

Глава Ассоциации также отметил, что та категория людей, которая не готова отдать за экзотический тур немалые деньги, выбирает отдых в Украине. Отличным вариантом, конечно же, является Буковель. 

"Можно ехать в тот же Буковель. Не обязательно останавливаться в каких-то дорогих гостиницах. Есть вокруг поселки, где можно до тысячи гривен в сутки разместиться семьей. Есть много предложений и многие регионы заинтересованы в туристах и ожидают вас", – подытожил эксперт.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, смогут ли украинцы путешествовать на новогодние праздники. Сооснователь национального туристического оператора Елена Бойко поделилась, стоит ли украинцам планировать поездки на новогодние праздники, или лучше остаться дома.


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Источник: https://www.obozrevatel.com/economics/fea/lokdaun-ne-pomeha-ukraintsyi-raskupayut-ekzoticheskie-turyi-na-novogodnie-prazdniki.htm
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